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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

25 ارديبهشت ماه

نشست كانونهاي قرآن سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي شود

نشست كانونهاي قرآني سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، كه نخستين نشست از سلسله نشستهاي كانونهاي قرآن در سال 84 است ، 25 ارديبهشت ماه به همت فرهنگسراي قرآن برگزار مي شود .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين نشست با هدف رسيدن به چشم انداز و برنامه هاي نوين ، در راستاي انجام برنامه هاي قرآني مفيد و مؤثر ، برگزار مي شود .

در اين نشست محمد رضا پورمعين رئيس فرهنگسراي قرآن ضمن بررسي اجمالي فعاليتهاي انجام شده در سال 83 ، گزارشي از رئوس برنامه هاي سال جديد را نيز ارائه مي كند.

بر اساس اعلام روابط عمومي فرهنگسراي قرآن ، اسفنديار رحيم مشائي رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيز در نشست كانونهاي قرآن سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در مورد جايگاه سازماني كانونهاي قرآن و برنامه و فعاليت هاي آينده خانواده قرآني سازمان صحبت خواهد كرد .

کد مطلب 182526

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