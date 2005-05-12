نشست كانونهاي قرآن سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين نشست با هدف رسيدن به چشم انداز و برنامه هاي نوين ، در راستاي انجام برنامه هاي قرآني مفيد و مؤثر ، برگزار مي شود .

در اين نشست محمد رضا پورمعين رئيس فرهنگسراي قرآن ضمن بررسي اجمالي فعاليتهاي انجام شده در سال 83 ، گزارشي از رئوس برنامه هاي سال جديد را نيز ارائه مي كند.

بر اساس اعلام روابط عمومي فرهنگسراي قرآن ، اسفنديار رحيم مشائي رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيز در نشست كانونهاي قرآن سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در مورد جايگاه سازماني كانونهاي قرآن و برنامه و فعاليت هاي آينده خانواده قرآني سازمان صحبت خواهد كرد .