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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۱۶

دبير ستاد امنيت انتخابات استان مركزي در گفت وگو با "مهر":

سرفصل هاي تقويت زمينه حضور حداكثري مردم استان مركزي تهيه شد

سرفصل هاي تقويت زمينه حضور حداكثري مردم استان مركزي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ازسوي ستاد امنيت انتخابات استان پس از كارشناسي، تهيه و ابلاغ گرديد.

علي درزي دبير ستاد امنيت انتخابات استان مركزي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اراك، تهيه و ابلاغ سرفصل هاي فوق را در راستاي توصيه هاي رهبري منبي بر حضور حداكثري مردم و توصيه استاندار استان عنوان كرد و گفت: همه ما در هر موقعيتي كه هستيم بايد براي حضور حداكثري  مردم و اجرايي كردن توصيه رهبري تلاش كنيم تا كشور را از آفات مختلف دور كنيم.

وي ارتقاء شرايط داخلي و بين المللي كشور را نيازمند حضور حداكثري مردم عنوان كرد و گفت: كاهش حضور مردم، برنامه ريزي براي تهاجم دشمن را افزايش مي دهد و اساس نظام زير سوال مي رود و هر كس دلسوخته نظام است بايد در راستاي مشاركت و افزايش آن گام بردارد.

درزي  وجود برخي مشكلات اقتصادي و بيكاري را رد نكرد و گفت: با وجود مشكلات، بحث انتخابات مهمتر از عدم شركت در انتخابات است و در راستاي شرايط مطلوبتر براي مردم است.

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين سرفصل ها در قالب اقدامات بازدارنده و ايجابي و در 21 بند تهيه شد است. اين اقدام به منظور افزايش روحيه اميد و علاقه به نظام و دلگرمي مردم از يك سو و ضرورت آشنايي بيشتر مردم با اهميت انتخابات اين دوره و حضور در پاي صندوق هاي راي از سوي ديگر، مورد توجه قرار گرفت.

در اين راستا، ضرورت پرداختن مسوولين به انتخابات و اهميت آن در سطوح مختلف استان و ادارات مربوطه، افزايش فعاليت رسانه ها و دستگاههاي تبليغي استان ، توجه به تشكلهاي غيردولتي و "ان.جي.او" ها به انتخابات و برپايي مجالس سخنراني و گردهمايي به تناسب سلايق مختلف از سوي سازمان ملي جوانان استان و توجه به راي اولي ها از سوي اين سازمان، ساماندهي تشكل هاي زنان در سطح استان و لزوم تشريح اهميت انتخابات و جلب مشاركت حداكثري آنان از جمله سرفصل هاي فوق است.

همچنين استفاده از فرصت تبليغي مانده، تشويق تشكلهاي دانش آموزي و دانشجويي براي شركت در انتخابات و انجام فعاليت هايي در اين زمينه ، توجه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در حوزه هاي كارگري ، كسبه و واحدهاي توليدي ، توجه به خبر رساني به موقع از ديگر سرفصل هاي اين ستاد است.

علاوه بر اقدامات فوق قرار است ائمه جمعه استان در نمازهاي جمعه به تشريح اهميت و لزوم حضور حداكثري مردم در انتخابات بپردازند و روابط عمومي هاي ادارات و دستگاههاي مختلف با هماهنگي روابط عمومي استانداري استان در اين زمينه هماهنگي و همكاري داشته باشند.

کد مطلب 182537

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