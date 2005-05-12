سرفصل هاي تقويت زمينه حضور حداكثري مردم استان مركزي تهيه شد

علي درزي دبير ستاد امنيت انتخابات استان مركزي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اراك، تهيه و ابلاغ سرفصل هاي فوق را در راستاي توصيه هاي رهبري منبي بر حضور حداكثري مردم و توصيه استاندار استان عنوان كرد و گفت: همه ما در هر موقعيتي كه هستيم بايد براي حضور حداكثري مردم و اجرايي كردن توصيه رهبري تلاش كنيم تا كشور را از آفات مختلف دور كنيم.

وي ارتقاء شرايط داخلي و بين المللي كشور را نيازمند حضور حداكثري مردم عنوان كرد و گفت: كاهش حضور مردم، برنامه ريزي براي تهاجم دشمن را افزايش مي دهد و اساس نظام زير سوال مي رود و هر كس دلسوخته نظام است بايد در راستاي مشاركت و افزايش آن گام بردارد.

درزي وجود برخي مشكلات اقتصادي و بيكاري را رد نكرد و گفت: با وجود مشكلات، بحث انتخابات مهمتر از عدم شركت در انتخابات است و در راستاي شرايط مطلوبتر براي مردم است.

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين سرفصل ها در قالب اقدامات بازدارنده و ايجابي و در 21 بند تهيه شد است. اين اقدام به منظور افزايش روحيه اميد و علاقه به نظام و دلگرمي مردم از يك سو و ضرورت آشنايي بيشتر مردم با اهميت انتخابات اين دوره و حضور در پاي صندوق هاي راي از سوي ديگر، مورد توجه قرار گرفت.

در اين راستا، ضرورت پرداختن مسوولين به انتخابات و اهميت آن در سطوح مختلف استان و ادارات مربوطه، افزايش فعاليت رسانه ها و دستگاههاي تبليغي استان ، توجه به تشكلهاي غيردولتي و "ان.جي.او" ها به انتخابات و برپايي مجالس سخنراني و گردهمايي به تناسب سلايق مختلف از سوي سازمان ملي جوانان استان و توجه به راي اولي ها از سوي اين سازمان، ساماندهي تشكل هاي زنان در سطح استان و لزوم تشريح اهميت انتخابات و جلب مشاركت حداكثري آنان از جمله سرفصل هاي فوق است.

همچنين استفاده از فرصت تبليغي مانده، تشويق تشكلهاي دانش آموزي و دانشجويي براي شركت در انتخابات و انجام فعاليت هايي در اين زمينه ، توجه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در حوزه هاي كارگري ، كسبه و واحدهاي توليدي ، توجه به خبر رساني به موقع از ديگر سرفصل هاي اين ستاد است.

علاوه بر اقدامات فوق قرار است ائمه جمعه استان در نمازهاي جمعه به تشريح اهميت و لزوم حضور حداكثري مردم در انتخابات بپردازند و روابط عمومي هاي ادارات و دستگاههاي مختلف با هماهنگي روابط عمومي استانداري استان در اين زمينه هماهنگي و همكاري داشته باشند.