تصويب دستوركار كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هسته اي در نيويورك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، 188 عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب اين دستور كار به اختلافاتي كه ازده روز گذشته تاكنون مانع آغاز مذاكرات مي شد، پايان دادند.



سرجيو دوراتي رئيس برزيلي اين كنفرانس گفت : بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي در سايه مصوبات كنفرانس پيگيري سابق صورت خواهد گرفت اما اين مساله زمينه بررسي هر موضوعي را كه دولت هاي عضو تمايل به طرح آن دارند، فراهم خواهد كرد.



اين اظهارات به منزله دادن امتياز به مصر و كشورهاي ديگري است كه خواهان درج نتايج كنفرانس پيگيري سابق معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي در دستور كار كنفرانس سال جاري شده اند.

كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي از زمان آغاز اجراي اين معاهده در سال 1970 هر پنج سال يك بار برگزار مي شود .



اصرار مصر بر پايبندي كشورهاي هسته اي به تعهدات سابق خود در مساله خلع سلاح هسته اي مانع توافق بر سر دستور كار كنفرانسي شده است كه از دوم ماه جاري ميلادي(12 ارديبهشت) آغاز شده است و قرار است در طول ماه جاري ميلادي ادامه يابد.



اما آمريكا درمقابل اميدوار است كه دستوركار اين كنفرانس بر روي كشورهاي به اصطلاح ياغي كه از نظر اين كشور گسترش سلاح هسته اي را تشويق مي كنند، متمركز شود.



يك ديپلمات غربي با بيان اينكه شكست احتمالي كنفرانس نبايد ناشي از مسائل اجرايي باشد بلكه بايد ناشي از مسائل بنيادين باشد گفت : ما بدون دستور كار نمي توانيم به مذاكرات ادامه دهيم.



در نشست روز گذشته نمايندگان 15 سازمان غير دولتي در قالب جنبشي كه نامش را " آپوليشن 2000" ناميده اند و به دنبال خلاصي از تمام اشكال انرژي هسته اي هستند، سخنراني كردند.



هلن كادليكات از مركز تحقيقات سياسي هسته اي در اين باره گفت : معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي از يك شكاف اساسي رنج مي برد زيرا از گسترش بكارگيري غير نظامي بخش هسته اي كه به نوبه خود گسترش سلاح هسته اي را تشويق مي كند، حمايت كرده است.