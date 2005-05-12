اي كاش من هم مثل فانونو اسرار هسته اي آمريكا را افشا مي كردم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دانيل ايلسبرگ كه در دهه شصت ميلادي در دفتر فرماندهي و نظارت سلاح هاي هسته اي و برنامه ريزي جنگ هسته اي در وزارت دفاع آمريكا(پنتاگون) فعاليت مي كرد، با افشاي پرونده هاي پنتاگون كه دربرگيرنده فعاليت هاي نظامي آمريكا در ويتنام بود، در سال 1971 نظر آمريكايي ها را به خود جلب كرد.



ايلسبرگ از اينكه همانند مردخاي فانونو (فعنونو) تكنيسين هسته اي اسرائيل كه اسرار هسته اي اين رژيم را فاش كرد، اسرار هسته اي كشورش (آمريكا) را فاش نكرده است، ابراز تاسف كرد.



وي گفت : من در جايگاهي قرارداشتم كه مي توانستم همانند فانونو عمل كنم و مردم كشورم و جهانيان را از جنون و ديوانگي در طرح هاي جنگ طلبانه آمريكا كه تاكنون تغيير نيافته است، باخبر كنم.



وي افزود: از اينكه اسرار هسته اي كشورم را افشا نكرده ام تاسف عميقي مي خورم به رغم اينكه اين كار همانند فانونو خطر زندان را براي من به دنبال مي داشت.



اظهارات وي در يكي از اجلاس هاي مربوط به كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي در نيويورك ايراد شده است .



