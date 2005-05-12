مهدي غبرايي به استقبال " موج ها " ي ويرجينيا ولف مي رود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين رمان درسال 1356 با نام " خيزاب ها " منتشر شده بود كه به تازگي مهدي غيرابي ترجمه آن را با عنوان " موج ها " به پايان رسانده است .

رمان موج ها شش راوي و 9 فصل دارد كه درپايان داستان يكي ازشش راوي مي ميرد . درهرفصل ازكتاب ، يك روز توصيف مي شود . غيرابي مترجم موج ها اين رمان را يكي ازآثار مهم درتاريخ " رمان مدرن " عنوان كرد و افزود : دراين رمان ازشيوه جريان سيال ذهن براي توصيف رويدادها استفاده شده است .



بنا به گفته مترجم كتاب ، ترجمه اين اثر كه اصل آن به زبان انگليسي نوشته شده است ، ازكارهاي دشواري بوده كه تاكنون توسط وي صورت گرفته است . مهدي غبرايي در اين زمينه ياد آور شد : اين اثر زبان غريبي داردكه تا كنون با آن مواجه نشده بودم ، اما لذت ترجمه آن بيشتر ازدشواري اثربود . ولف دراين داستان به شدت نگاه خيام گونه دارد ، روايت هرفصل دريك روز نشان دهنده نگاه ولف به دنياست كه آن را گذرا و كوتاه مي بيند .

غيرابي ترجمه موج ها را براي انتشار به نشرافق سپرده است " بادبادك باز" كتاب ديگري است كه غيرابي ترجمه آن را تمام كرده است ، اين كتاب را خالد حسيني نويسنده افغاني به زبان انگليسي نوشته است .



" ريتم ها " اثر " لنگستون هيوز " شاعرسياه پوست آمريكايي يكي ديگر ازآثاري است كه مهدي غيرابي براي انتشار آماده دارد ، دراين كتاب به صورت تحريري ريتم ها ي موزون درموسيقي ، گل وگياه ، بدن انسان و سايرهنرها توصيف شده است ، مخاطبان كتاب ، گروه سني نوجوانان هستند .

غيرابي كه اخيرا اثريك نويسنده ژاپني به نام " كوبه آبه " را به فارسي برگردانده ، درترجمه كتابهاي نويسندگان ژاپني نيزدستي دارد ، ازكتاب اخيراو با نام " زن درريگ روان " كه نوشته كوبه آبه است ، استقبال شده و غبرابي مي خواهد ازادبيات غني ژاپن آثارديگري راهم به زبان فارسي ترجمه كند .