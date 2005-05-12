نويسندگان داستان هاي ديني از كتاب هاي كهن ، دست به كارهاي تكراري مي زنند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در اين نشست محمد علي شاماني نويسنده و استاد دانشگاه در اين نشست، گفت : وقتي اجازه نمي دهيم نوجوانان نقد كنند و هميشه آنها را وادار به سكوت مي كنيم، چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم كتاب هايي كه براي آنها منتشر مي كنيم، مورد توجه شان قرار گيرد. مخاطبان ما فرق كرده اند. نوجوانان ما با دهه 60 تفاوت دارند اما مي خواهيم با همان ديدگاه و زبان به آنها خوراك دهيم. در واقع هيچ توجهي به نيازها و علايق آنها نداريم.

اين نويسنده افزود: بچه هاي ما روز به روز از كتاب فاصله مي گيرند. شايد اين تصور ما كه فكر مي كنيم آنها بر اساس نياز طبيعي پرسشگري خود به سراغ كتاب مي روند، يكي از دلايل اين مسئله باشد. درست است كه بچه ها به طور فطري، پرسش هاي زيادي در درون خود دارند اما اگر آنها را هدايت نكنيم، براي يافتن پاسخ هاي خود به سراغ كتاب نمي روند. عادت به مطالعه يك امر اتفاقي نيست و بايد براي آن برنامه ريزي كرد.

وي با اشاره به شرايط مدارس و عدم تشويق نوجوانان به مطالعه، تاكيد كرد : آموزش و پرورش ، بچه هاي ما را كتابخوان نمي كند. كتابخانه هاي غمگين و خمود مدرسه ها، بچه ها را نسبت به كتاب، بي ميل مي كنند. سايه سنگين كتاب هاي درسي و حجم زياد مطالب موجود در آنها، دانش آموزان را كتاب زده كرده است. از سوي ديگر ، تلويزيون نيز ميل به كتابخواني را بسيار تقليل داده است. كامپيوتر و اينترنت نيز فرمت هاي مطالعه بچه ها را از بين مي برند؛ چرا كه بچه ها، شيوه هاي صحيح مواجهه با اين بزرگراه اطلاعاتي را بلند نيستند و با پرسه زدن هاي بي هدف در اينترنت، نسبت به سطح دانش خود دچار اقناع كاذب مي شوند.

سيد محمد حسيني، ديگر نويسنده حاضر در اين نشست در سراي اهل قلم هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بود كه با انتقاد از فرهنگ جاري خانواده ها ، گفت : اصلي ترين بحث خانواده ها، مسائل اقتصادي است و احتمالا آخرين حرف ها به كتابخاني باز مي گردد. حتي در باور عامه مردم اين ديدگاه وجود دارد كه اگر فردي خيلي كتاب بخواند، خنگ مي شود.

وي در ادامه افزود: شيوه آموزشي مدارس نيز دقيقا بر خلاف راه هاي تربيت خوانندگان فعال كتاب است ؛ چرا كه معيار يك دانش آموز خوب ، فردي خمود، ساكت و آرام محسوب مي شود و بچه اي كه بر اساس اقتضاي طبيعي خود شيطنت كند، تنبيه مي شود. وقتي حفظ كردن مباحث درسي ، يك ارزش محسوب مي شود، ديگر نبايد در انتظار شكل گيري شخصيتي فعال در بچه ها بود.

اين نويسنده كه كتاب ريخت شناسي داستان هاي قرآن يكي از آثار اوست ، تصريح كرد: فرهنگ جامعه و كوچه و خيابان ما نيز هيچ نكته فرهنگي ندارد. به اين ترتيب وقتي بچه ها به جمع هاي دوستانه خود وارد مي شوند و فشارهاي خانه و مدرسه از روي آنها برداشته مي شود، دچار انفجار شده و سعي مي كنند تام سركوب ها را در آن جمع تخليه كنند.

محمد حكيمي ، نويسنده و استاد دانشگاه نيز در اين نشست بر اين نكته تاكيد كرد كه : ما به آسيب شناسي ادبيات ديني كودكان و نوجوانان نپرداخته ام. بسياري از نويسندگاني كه به نگارش داستان هاي ديني از كتاب هاي كهن مي پردازند، دست به كارهاي تكراري مي زنند و انگار چند نويسنده از روي متن ديكديگر مي نويسند. اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه نويسندگان آگاهي چندان از تاريخ اسلام ندارند.