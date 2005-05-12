304 نفر داوطلب رياست جمهوري شده اند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، هيچ شخصيت سياسي برجسته يا كانديداي مطرح در عرصه سياسي در ميان ثبت نام كنندگان امروز ديده نمي شود و با توجه به عدم انتشار روزنامه ها در روز جمعه انتظار مي رود اين روند عصر امروز نيز ادامه داشته باشد.

سعيد ياري دبير كل سازمان دفاع از منافع ملي ايران تنها فعال سياسي شناخته شده در ميان ثبت نام كنندگان امروز بود.

وي بعد از ثبت نام در فهرست كانديداهاي رياست جمهوري، مهمترين رقباي خود را كانديداهاي جناحي خواند و گفت: آقايان هاشمي رفسنجاني و محسن رضايي فراجناحي هستند و بعد از تاييد صلاحتيم بنا به بررسي ها و تصميم احتمالي آتي *سازمان دفاع از منافع ملي* اگر توانستيم تعاملي سازنده برقرار كنيم به نفع يكي از اين دو كانديدا كنار مي روم.

وي دولت خود را دولت صدق و شفافيت خواند و بر رفع بحران اباهيگري و بحران تابوشكني ارزشها و بحران عادي شدن عيوب براي خواص جامعه به عنوان مهمترين برنامه خود تاكيد كرد.

ياري ، با اشاره به 30 برنامه تنظيم شده خود و 5 برنامه محوري براي دوره 4 ساله رياست جمهوري گفت: اين برنامه براي سران قوا، مسوولان كشوري و لشكري و رسانه ها ارسال شده است.

پدرخوانده لاله و لادن دوقلوهاي به هم چسبيده ايراني نيز داوطلب رياست جمهوري است.

پروفسور رحمت الله صفائيان كه پيشتر 3 دوره صلاحيتش در شوراي نگهبان به تاييد نرسيده است دعوت از دانشمندان ايراني از خارج به كشور را مهمترين هدف دولت احتمالي خود خواند ، اما اظهار داشت كه مي داند اين بار نيز صلاحيتش تاييد نخواهد شد.

وي تقسيم ثروت، ديپلماسي بدون دخالت بيگانگان، قطع فرهنگ اعراب و ترويج فرهنگ ايران باستان، ايجاد اشتغال، جلب سرمايه هاي خارجي، همكاري دين و سياست و برداشتن كنكور سراسري را از اهم برنامه هاي خود خواند.

وي اعلام كرد: بوش را يك گاوچران مي داند.

دكتر صفائيان با 4 فوق تخصص، خود را پروفسور دانشگاه و بانكداري موفق معرفي مي كند كه 15 سالگي با اتوبوس و 380 تومان از ايران به آلمان غربي رفته و امروز در حال ساختن دانشگاه و مسجد و مدرسه است.

وي گفت: يك هفته پيش شناسنامه ام را دزديدند و امروز پاسپورت و كارت شناسايي ام را براي ثبت نام نپذيرفتند.

مجيد خلفي 19 ساله از زنجان، دانشجوي دوره پيش دانشگاهي خود را نماينده جنبش مستقل دانش آموزي معرفي كرد و گفت: ميرحسين موسوي را به رقابت مي طلبم.