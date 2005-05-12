كنفدراسيون فوتبال آسيا هم از صعود قطعي پاس خبرداد / سپاهان فقط يك امتياز مي خواهد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم هاي فوتبال پاس و سپاهان كه به نمايندگي از كشورمان در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا حضور دارند شب گذشته با پيروزي بر تيم هاي الشباب عربستان و الريان قطر شانس صعود خود به مرحله بعد را افزايش دادند. دراين بين تيم پاس با شكست نماينده قطر صعود خود را قطعي كرد.

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز با ارائه گزارشي از مسابقات گروههاي مختلف اين رقابتها به صعود قطعي تيم پاس اشاره كرده است. براساس اين گزارش تيم فوتبال سپاهان كه توانست در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با نتيجه يك برصفر تيم الشباب عربستان را شكست دهد به خاطر پيروزي العين امارات برالوحده سوريه تكليف صعودش به روز آخر كشيده شد كه بايد در امارات يك امتياز ازالعين بگيرد.

ديداربرگشت تيم هاي فوتبال سپاهان اصفهان و العين امارات روز30 ارديبهشت ماه درشهر العين امارات برگزارخواهد شد تا تكليف صعود كننده ازاين گروه مشخص شود. درگروه اول اين رقابتها تيم پاس با پيروزي برتيم الريان قطر13 امتيازي شد و صعود خود به مرحله بعد را قطعي كرد.