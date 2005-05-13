خريد و فروش غير مجاز ارز پولشويي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب ماده 11 " قانون پولي و بانكي كشورمصوب 1351" مسووليت تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، طلا و همچنين نظارت بر اينگونه معاملات را بر عهده داشته و طبق مصوبه ششم آبان ماه 80 شوراي پول و اعتبار، صدور مجوز فعاليت صرافي ها نيز صرفا در حيطه اختيارات اين بانك مي باشد.

بر همين اساس هر گونه خريد و فروش ارز تنها از طريق شعب ارزي بانكها و صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مجاز مي باشد و اين بانك در مقابل خساراتي كه ممكن است از سوي صرافي هاي غير مجازبه افراد حقيقي و حقوقي تحميل شود، مسووليتي بر عهده نخواهد داشت.

در گزارش بانك مركزي اعلام شده است: به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه برخلاف قوانين و مقررات جاري كشور، مصوبات شوراي پول و اعتبارو بدون مجوز اين بانك اقدام به خريد و فروش ارز مي نمايند و مدعي دريافت مجوز فعاليت از سازمانها و ارگانهايي غير از بانك مركزي مي باشند اخطار مي شود در صورتي كه فعاليت خود را با قوانين و مقررات كشورمنطبق ننمايند بر اساس قوانين جاري علي الخصوص تبصره 1 ماده دو قانون بازار غير متشكل پولي كشوربا آنها برخورد خواهد شد و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري بعمل خواهد آمد.

در پايان اطلاعيه بانك مركزي كه بروي سايت اينترنتي اين بانك قرار گرفته آمده است: از اين روعموم مردم شريف ايران بويژه افرادي كه به حج عمره مفرده مشرف مي شوند تقاضا مي شود در صورت لزوم، ارز مورد نياز خود را صرفا از طريق بانكها و يا صرافي هاي داراي مجوز بانك مركزي تهيه فرمايند تا در خارج از كشوردچار مشكلات ناخواسته نشوند.