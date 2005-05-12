نمايشگاه مطبوعات يكي از خدمات ملي وزارت ارشاد بوده است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، فاطمه راكعي معتقد است هرچند كه مشكلات پديد آمده بعد ازتوقيف مطبوعات درحيطه روزنامه نگاري كم نيست اما استقامت ومقاومت آگاهانه اهالي مطبوعات دراين حوزه نشان ازرويكردي دارد كه مي تواند به رشد واعتلاي حرفه روزنامه نگاري كمك كند .

وي انتشار روزنامه هاي توقيف شده تحت عنوان هاي ديگر را نمونه بارز اين مدعا دانست وگفت : قانون مطبوعات نياز به اصلاحاتي دارد كه متاسفانه مجلس ششم درتصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات ناكام ماند .

راكعي معتقد است كه حتي اگر قرارباشد قانون مطبوعات به همين شكل به اجرا درآيد وجلوي تفسيرهاي سليقه اي ازآن گرفته شود طبعا تعطيلي ودستگيري روزنامه نگاران صورت نخواهد گرفت .

رئيس فراكسيون زنان درمجلس ششم درادامه سخنانش ازدولت ومسئولان فرهنگي خواست تا حمايت هاي مادي ومعنوي خود را اززنان روزنامه نگار به شكل مضاعفي ادامه دهند .

وي درپايان گفت وگو با واحد خبر روابط عمومي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، برگزاري نمايشگاه مطبوعات را يكي ازخدمات ملي وزرات فرهنگ وارشاد اسلامي دانست و اظهار اميدواري كرد كه اين حركت درسالهاي آتي باقدرت وقوت بيشتري ادامه يابد .