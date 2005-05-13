كياموتورز در چين كارخانه خودرو سازي احداث مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از روزنامه چاينا ديلي، شركت خودروسازي كياموتورز كه زير مجموعه هيونداي موتور است، موافقت كرده است با همكاري دو شركت چيني براي ساخت يك كارخانه جديد در چين به ارزش 790 ميليون دلار سرمايه گذاري كند.

بر اساس اين گزارش، اين كارخانه جديد كه قرار است در يانچنگ، در استان شرقي ژيانگسوي چين احداث شود، با سرمايه گذاري مشترك كياموتوز و دو شركت چيني دانگفنگ موتور و يوئدا، راه اندازي خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد، اين سه شركت قبلا نيز با مشاركت يكديگر كارخانه خودروسازي ديگري نيز در يانگ چن، احداث كرده اند كه هم اكنون ظرفيت توليد 130 هزار خودرو در سال دارد.

با احداث كارخانه جديد، ظرفيت توليد خودرو در اين كارخانه به 430 هزار عدد خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، شركت كياموتورز كوره جنوبي 50 درصد سهام كارخانه جديد را خواهد داشت و دو شركت دانگفنگ و يوئدا نيز هر كدام 25 درصد سهم خواهند داشت.