سو ء استفاده از نام فدراسيون فوتبال پيگيرد قانوني دارد

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اطلاعيه فدراسيون فوتبال آمده است: نظربه اينكه چندي است گروهها و آژانسهاي مسافرتي چه قانوني وچه غيرقانوني با درج آگهي وتبليغات گسترده دررسانه هاي مختلف جهت اعزام هواداران وتماشاگران بمنظورهمراهي تيم ملي فوتبال ايران درچهارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني به كشور ژاپن اقدام نموده اند.

لازم ميداند به اطلاع همگان برساند كه اين فدراسيون تاكنون هيچگونه نظارت وهمكاري با اينگونه آژانسهاي مسافرتي نداشته است. بنابراين هرگونه سوء استفاده ازنام فدراسيون فوتبال موجب پيگرد قانوني است.

لازم به ذكراست: ديداربرگشت تيمهاي ملي فوتبال ايران وژاپن روز27 خردادماه سالجاري درژاپن برگزارخواهد شد تا تكليف دوتيم صعود كننده به رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان مشخص شود.