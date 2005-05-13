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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۰۵

از سوي انتشارات بلك ول

كتاب " دانستن در باب مغز " منتشر شد

كتاب "آموختن در باب مغز: درسهايي براي آموزش " نوشته سارا جاين بلك مور و يوتا فريت از سوي انتشارت بلك ول منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب مقدماتي وآموزشي ، براي هركس كه بخواهد اطلاعاتي در باب شيوه كار مغز كسب كند ، مفيد است. با اين همه ، كتاب " دانستن در باب مغز" از اطلاعات تخصصي درباره مغز نيز تهي نيست و در آن موضوعات زيادي بسط مي يابند و سعي شده موضوعي در مورد ذهن و مغز مغفول نيفتد.

پيشرفت مغز، كلمات و اعداد در دوران كودكي، مغز رياضياتي، مغز ادبي، يادگيري براي خواندن و غلبه بر مشكلات ، بي نظمي هاي پيشرفت اجتماعي – عاطفي مغز، مغز بزرگسالان، آموختنهاي بلند مدت، راههاي متفاوت براي آموختن و بهبود قدرت آموختن، عناوين برخي از فصول اين كتاب هستند .

لازم به ذكر است كه مطالعات مربوط به مغز چند دهه اي است در مغرب زمين به مدد پيشرفتهاي شگفت انگيز تكنولوژيك رونق بسياري يافته اند و اين امر حتي به مدد مطالعات مربوط به ذهن كه به تعبيري جنبه نرم افزارانه مغز است آمده اند. 

 

 

کد مطلب 182622

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