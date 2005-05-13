  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

زندگي عشاير در مجموعه كليپ هاي حسن ساجدي

مجموعه ويديو كليپ هايي از زندگي عشاير به كارگرداني حسن ساجدي ساخته مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيون خبرگزاري مهر اين مجموعه  عناويني نظير نغمه ، كوچ ، عكس يادگاري ، تصويراو و.. دارند درمحل هاي چون كهكيلويه وبويراحمد ، فارس ، تهران ، اردبيل ، چهارمحال وبختياري وشمال خراسان فيلمبرداري مي شود .

دراين نماهنگ ها فعاليت زنان ومردان عشاير ، صنايع دستي آنها ، كارهاي توليدي ، صادراتي و.. ازدريچه دوربين به تصوير كشيده مي شود . تهيه كنندگي اين آثار را اتحاديه مركز تعاوني هاي عشاير ايران عهده داراست  .

حسن ساجدي تا به حال كارهايي چون در حريم يار، تركش مادر، زلزله ، ديداردربلندي ها ، روزاول ، آن سوي خاكريز، درحريم حلبچه و.. را درپرونده حرفه اي خود دارد .

 

کد مطلب 182624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها