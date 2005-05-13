زندگي عشاير در مجموعه كليپ هاي حسن ساجدي

به گزارش خبرنگار تلويزيون خبرگزاري مهر اين مجموعه عناويني نظير نغمه ، كوچ ، عكس يادگاري ، تصويراو و.. دارند درمحل هاي چون كهكيلويه وبويراحمد ، فارس ، تهران ، اردبيل ، چهارمحال وبختياري وشمال خراسان فيلمبرداري مي شود .
دراين نماهنگ ها فعاليت زنان ومردان عشاير ، صنايع دستي آنها ، كارهاي توليدي ، صادراتي و.. ازدريچه دوربين به تصوير كشيده مي شود . تهيه كنندگي اين آثار را اتحاديه مركز تعاوني هاي عشاير ايران عهده داراست .
حسن ساجدي تا به حال كارهايي چون در حريم يار، تركش مادر، زلزله ، ديداردربلندي ها ، روزاول ، آن سوي خاكريز، درحريم حلبچه و.. را درپرونده حرفه اي خود دارد .
نظر شما