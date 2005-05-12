وزير خارجه روسيه خواستار ادامه مذاكرات هسته اي ايران و اروپا شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دكتر روحاني در ديدار با كيسلياك معاون خلع سلاح و امنيت بين الملل وزارت خارجه روسيه ضمن دريافت پيام وزير خارجه روسيه و مهم ارزيابي كردن روابط تهران- مسكو در شرايط فعلي، از گسترش اين روابط استقبال كرد و سفر آتي ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه به تهران را زمينه جديدي براي تعميق بيشتر روابط دو كشور عنوان كرد.

وي در ادامه، مقررات بين المللي را اساس حل وفصل پرونده هسته اي ايران دانست و گفت: اگر ايران قادر به استفاده از حقوق مشروعش در چارچوب معاهده هسته اي "ان.پي.تي" نباشد احترامي هم براي اين معاهده قائل نيست .

دبير شورايعالي امنيت ملي كشور، استفاده از چرخه سوخت در چارچوب معاهده ان پي تي و مقررات بين المللي را يك تصميم قطعي و ملي ايران برشمرد و اضافه كرد: در صورت تلاش براي محروميت ايران از اين حق قانوني، ملت ايران در برابر زور تسليم نخواهد شد و آماده پرداخت هزينه هاي لازم است.

وي اضافه كرد: ايران بدنبال سلاح اتمي نبوده و نيست و براي رفع نگراني هاي جهاني مايل است نسبت به چرخه سوخت ايران، با انعطاف و روحيه همكاري برخورد كند ملت ايران اجراي حقوق خود را در چارچوب قوانين بين المللي جستجو مي كنند اما در دنياي امروز قوانين بين المللي با خط مشي سياسي آمريكا در تضاد است بنابر اين ديگر كشورها بايد مواضع خود را روشن كنند كه آيا طرفدار قانون اند يا دنباله رو مسير تجاوزگرانه آمريكا.

دكتر روحاني در خاتمه تاكيد كرد: به اعتقاد ما كشورهاي در حال توسعه اجازه نخواهند داد تا آمريكا برنامه استعماري جديد خود را اعمال كند.

كيسلياك معاون خلع سلاح و امنيت بين الملل وزارت خارجه روسيه نيز در اين ديدار ضمن تسليم پيام وزير خارجه روسيه به روحاني، گفت: ايران از اين مذاكرات، دستاوردهاي مهمي بدست آورده و شرايط براي راه حل مرضي الطرفين فراهم شده است.

معاون وزير خارجه روسيه در ادامه با اشاره به اعلام آمادگي اروپائيها براي حمايت از همكاري هاي هسته اي روسيه با ايران، تصريح كرد: با صبر و بردباري ايران نتايج بزرگي از اين مذاكرات حاصل خواهد شد كه روابط ايران با اروپا را در سطح گسترده تعميق خواهد بخشيد.

وي با تاكيد بر حق قانوني ايران در بهره مندي از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ، افزود: مسكو بدنبال محروميت ايران از حق قانوني اش نيست.