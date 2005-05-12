مبارك زمان همه پرسي درباره تعديل قانون اساسي مصر را تعيين كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي سوا، حسني مبارك رئيس جمهور مصر 25 مه (4 خرداد) جاري را به عنوان زمان برگزاري همه پرسي درباره تعديل قانون اساسي كه فرصت مشاركت بيش از يك نامزد را در انتخابات رياست جمهوري اين كشور فراهم مي كند، تعيين كرد.

مبارك در دستورالعمل رياستي اعلام كرد كه اين همه پرسي در يك روز و در تمام كشور برگزار خواهد شد.



شايان ذكر است پارلمان مصر دو روز پيش (سه شنبه ) با اكثريت مطلق ماده 76 قانون اساسي را تعديل كرد تا زمينه حضور بيش از يك نامزد در انتخابات رياست جمهوري فراهم شود البته اين تعديل نتوانست نظر مخالفان را تامين كند زيرا به گفته آنها اين تعديل شرطهاي دشواري را در مقابل نامزدهاي مستقل قرارداده است .



405 نماينده از مجموع 454 نماينده مجلس ملت( الشعب) مصر روز گذشته ماده 76 قانون اساسي اين كشور را به گونه اي تعديل كردند كه انتخاب رئيس جمهور از طريق راي گيري سراسري مستقيم و سري از ميان چند نامزد را مجاز مي داند.

نمايندگان حزب حاكم يعني حزب ملي دمكراتيك با تعديل اين ماده از قانون اساسي موافقت كردند در حالي كه سه حزب مخالف شامل حزب تجمع (چپگراي ناصري) ، الوفد( ميانه رو ليبرال) و الغد ( ليبرال) اين تعديل را رد كردند.



ايمن نور رئيس حزب الغد از احزاب مخالف در اين باره گفت : فرمول تعديل ما را به نقطه صفر بازگرداند ، شروط وارده در تعديل از نظرعملي غير ممكن است زيرا ما نمي توانيم تصور كنيم كه يك نامزد مستقل بتواند موافقت 300 تن از اعضاي مجلس الشعب و مجلس شورا و شوراهاي محلي را بدست آورد.