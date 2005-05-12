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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۴۹

گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از ستاد انتخابات كشور (18)

در پايان سومين روز ثبت نام؛ 402 كانديداي رياست جمهوري

در پايان سومين روز ثبت نام؛ 402 كانديداي رياست جمهوري

در پايان سومين روز ثبت نام از داوطلبان رياست جمهوري، 402 نفر از جمله 372 مرد و 30 زن داوطلب رياست جمهوري شدند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، امروز 173 نفر از جمله 14 زن در فهرست كانديداهاي رياست جمهوري ثبت نام كردند كه هيچ يك از كانديداهاي مطرح در عرصه سياسي كشور در ميان آنان نبودند و به نظر مي رسد دليل اين امر عدم انتشار روزنامه در روز جمعه باشد.

گفته مي شود فردا محمد باقر قاليباف، محمود احمدي نژاد و مهدي كروبي براي ثبت نام در وزارت كشور حاضر شوند.

اعظم طالقاني دبيركل جمعيت زنان انقلاب اسلامي و سعيد ياري دبير كل سازمان دفاع از منافع ملي ايران تنها فعالان سياسي ثبت نام كننده امروز بودند.

دكتر مصطفي معين، آيت الله هاشمي رفسنجاني و دكتر محسن رضايي نيز روز گذشته ثبت نام كردند.

کد مطلب 182654

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