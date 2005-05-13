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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

در گفت وگو با روزنامه "الحيات" ؛

هاشمي رفسنجاني : آماده مشاركت در مقابله با افراط گرايي در منطقه هستيم

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به روزنامه الحيات گفت ايران قادر به مشاركت در روند مقابله با افراط گرايي و تندروي در منطقه است به شرطي كه آمريكايي ها و متجاوزان از حقوق ملت ها سوءاستفاده نكنند و واشنگتن حل مسايل منطقه اي را به ملت هاي منطقه واگذار كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سوال روزنامه الحيات كه آيا ايران آماده همكاري در پرونده هاي منطقه اي و روند صلح خاورميانه است، تاكيد كرد : تهران آماده كمك به برقراري ثبات و صلح در منطقه است.

الحيات نوشت : رفسنجاني روز گذشته با ثبت نام در دفتر ستاد انتخابات كشور رسما شركت خود را در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران اعلام كرد و اصلاحات فراگير اقتصادي و اجتماعي و سياسي را شعار تبليغات انتخاباتي خود اعلام كرد.

اين روزنامه همچنين به اظهارات محسن رضايي ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و نوشت: رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتقادي بي سابقه از رفسنجاني و مهدي كروبي (رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي) آنها را نماينده نسل اول انقلاب خطاب كرد و ابراز عقيده كرد كه مرحله كنوني مي طلبد كه نسل جوان و جديد كه از اشتباهاتي كه در طول 25 سال گذشته صورت گرفت، تجربه كسب كرده است به صحنه بيايد.

کد مطلب 182662

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