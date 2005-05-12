استقلال اهواز مدعيان قهرماني را خوشحال مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه برگزاري ديدارهاي عقب افتاده رقابتهاي ليگ برتر از ساعت 30/17 دقيقه فردا در ورزشگاه تختي اهواز دو تيم استقلال اين شهر و ذوب آهن اصفهان رودرروي يكديگر خواهند ايستاد.

اين ديدار در حالي برگزار خواهد شد كه تيم استقلال اهواز موقعيت خوبي در رده پنجم جدول رده بندي دارد و مي تواند با سه امتياز حاصل از پيروزي بر مهمان اصفهاني موقعيتش را در اين رده مستحكمتر كند.

اما درآن سوي ميدان شاگردان رسول كربكندي كه تا چند هفته قبل يكي از شانس هاي مسلم قهرماني بودند حالا با شانس كمتري به مصاف استقلال مي روند. هرچند ذوبي ها نسبت به ديگر تيم هاي مدعي قهرماني از شانس كمتري برخوردارند اما هنوز از بدست آوردن اين عنوان نااميد نيستند و در صورتي كاملا نااميد خواهند شد كه در ديدار فردا بازي را به استقلال اهواز واگذار كنند. در صورت باخت ذوب آهن قهرماني بين تيم هاي استقلال ، پرسپوليس و فولاد خواهد بود كه دراين بين فولاديها فعلا از موقعيت بهتري براي كسب اين عنوان برخوردارند.

لازم به يادآوريست ، در ادامه رقابتهاي عقب افتاده ليگ برتر روز يكشنبه چند ديدار برگزار خواهد شد كه در مهمترين ديدار تيم فوتبال پرسپوليس از سپاهان اصفهان ميزباني خواهد كرد. ضمن اينكه تيم فوتبال صباباتري نيز از ابومسلم خراسان پذيرايي خواهد كرد.