رويترز: ايران ممكن است آخرين فرصت را به مذاكرات هسته اي بدهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي صبح امروز به رويترز گفت : آژانس بين المللي انرژي اتمي منتظر دريافت نامه اي از سوي سيروس ناصري رئيس هيات ايراني است .



ديپلماتهاي اتحاديه اروپا گفتند : اين امر احتمالا فرانسه ، انگليس و آلمان را وادار خواهد كرد به مذاكرات هسته اي با ايران پايان دهند و از درخواست آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت كند .



مقامات نزديك به مذاكرات هسته اي گفتند : ناصري ممكن است هرگز نامه اي ارائه ندهد .



وقتي رويترز با سيروس ناصري رئيس هيات مذاكر كننده هسته اي ايران تماس گرفت وي از پاسخ دراين باره كه آيا پيامي براي محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است يا نه ؟ خودداري كرد .



يك مقام نزديك به مذاكرات هسته اي ايران و اروپا گفت : ايرانيها در روزهاي اخير نشستهاي اضطراري را با اروپاييها برگزار كردند .



اين مقامات افزودند : اين امر اميدهاي جديدي را براي نجات اين مذاكرات بوجود آورده است . مذاكرات هسته اي ايران و اروپا در ماه نوامبر پس از موافقت تهران براي تعليق تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيم، آغاز شد .



مقامي كه خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با رويترز گفت : مذاكرات اخير، فرصت جديدي را براي شكست بن بست هسته اي ايران بوجود آورده است . اين آخرين فرصت براي مذاكرات هسته اي ايران و اروپا است .