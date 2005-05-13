رقابت سنگين وزنها از روز شنبه آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" رقابتهاي جودو قهرماني آسيا از روز شنبه با انجام مسابقات اوزان سنگين آغاز مي شود. نمايندگان وزنهاي 81- ،90- ،100- و 100+ كيلو گرم فردا به روي تاتامي خواهند رفت كه از تيم ملي ايران مجتبي اكبري در وزن 81- كيلوگرم ، عباس فلاح در وزن 90- كيلو گرم ، احسان رجبي در وزن 100- كيلو گرم و سيد محمود ميران در وزن 100+ كيلو گرم به مصاف رقباي آسيايي خود خواهند رفت.

لازم به يادآوريست كه رقابتهاي جودو قهرماني آسيا كه از فردا در تاشكند ازبكستان آغاز مي شود دو روز به طول خواهد انجاميد.