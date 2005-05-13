فعلا هيچ تصميمي براي جدايي از هامبورگ نگرفته ام / كريمي صدرصد در بايرن موفق مي شود / قهرمان ليگ روز آخر مشخص مي شود

مهدي مهدوي كيا در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب انتشار خبر جدايي اش از هامبورگ را رد كرد و افزود : من تا سال 2007 با تيم هامبورگ قرارداد دارم و فعلا هم تا پايان رقابتهاي اين فصل بوندس ليگا تصميمي مبني بر جدايي يا ماندن در اين تيم نگرفته ام. ضمن اينكه مسئولان باشگاه نيز تا به حال دراين مورد با من صحبتي نكرده اند.

ملي پوش كشورمان در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار" مهر" از فصل رو به پايان رقابتهاي بوندس ليگا به عنوان فصلي ياد كرد كه راضي كننده نبود و او نتوانست به آنچه در ابتداي فصل پيش بيني مي كرد دست يابد.

مهدي مهدوي كيا از دلايل متعددي براي ناموفق بودنش در اين فصل نام برد و خاطرنشان كرد: نيم فصل اول براي من اصلا راضي كننده نبود. پس از اينكه از جام ملتهاي آسيا برگشتم وضعيت تيم خيلي خوب نبود و مربي تيم عوض شد. مربي جديد هم سيستم بازي را تغيير داد و به من شانس بازي نرسيد. با اين حال دربين دو نيم فصل به سختي تمرين كردم تا نيم فصل دوم شرايط بهتري داشته باشم. اما بازهم مربي به بازي من اعتقاد نداشت و دراكثر بازي ها روي نيمكت نشستم. بالاخره درچند هفته پاياني شرايط تغييركرد و با بازيهاي خوبي كه انجام دادم در تركيب ثابت قرارگرفتم اما اخراج در بازي هفته گذشته باعث شد دراين هفته بازهم فرصت بازي پيدا نكنم. با اين حال فكر مي كنم فصل خوبي را پشت سرنگذاشتم و شرايط راضي كننده نبود.

مهدوي كيا درجواب اين سوال كه آيا بازي نكردن شما دراين فصل و دور بودن از شرايط ايده ال باعث خواهد شد از هامبورگ جدا شويد گفت : همانطوركه گفتم هنوز تصميمي در اين مورد نگرفته ام و بعد از انجام دو بازي ديگر در اين مورد تصميم گيري خواهم كرد. فعلا تمام حواس ما به اين دو بازي است تا با كسب امتيازات لازم به جام يوفا راه پيدا كنيم. اما آنچه مسلم است من دو سال ديگر با هامبورگ قرارداد دارم و بعد از پايان فصل با بررسي شرايط باشگاه تصميم نهايي را خواهم گرفت.

بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان درمورد زمان آمدنش به ايران گفت : طبق برنامه اي كه باشگاه اعلام كرده است ما بايد بعد از پايان رقابتهاي بوندس ليگا سفري به چين و ژاپن داشته باشيم. به همين خاطر مسئولان باشگاه به تمامي بازيكنان اعلام كرده اند كه بايد در اين سفر حضور داشته باشند. البته اين مشكل تنها به من مربوط نمي شود و همه بازيكناني كه عضو تيم ملي كشورشان هستند دربلاتكليفي بسر مي برند.

مهدي مهدوي كيا با بيان اينكه نتايج رقابتهاي فوتبال ليگ برتر ايران را دنبال مي كند تصريح كرد: متاسفانه به علت درگير بودن با مسابقات و تمرينات اين فرصت را ندارم تا بازيهاي ليگ را ببينم اما با توجه به رقابتي كه دربالاي جدول وجود دارد نمي توان گفت كدام تيم قهرمان مي شود. تجربه نشان داده در چنين شرايطي قهرمان در روز آخر مشخص خواهد شد. هر چند كه ممكن است دراين چند هفته پاياني هر گونه اتفاقي ببيفتد. اما درمجموع تصورمي كنم هر تيمي كه بتواند بهتر نتيجه بگيرد و بدون استرس بازي كند عنوان قهرماني را از آن خود خواهد كرد.

ملي پوش ايراني باشگاه هامبورگ در مورد راي فيفا مبني بر محروميت و جريمه ايران گفت : البته من از ايران دورهستم و در جريان اتفاقات بوجود آمده و ارسال مدارك و فيلم از داخل كشورنيستم اما واقعيت اين است كه ما خودمان اين مشكلات را به وجود آورديم تا فيفا جريمه مان كند. اميدوارم از اين پس برنامه ريزي ها آنقدر دقيق باشد كه ديگر شاهد بروزاينگونه اتفاقات نباشيم.

مهدوي كيا ادامه داد: به هرحال ما ناچاريم ديداربرابر كره شمالي را با پنجاه هزارتماشاگر برگزاركنيم. هرچند دوست داريم در تمام بازيهاي تيم ملي شاهد حضور صد هزار نفر باشيم اما اين شرايط ناخواسته پيش آمده و اميدوارم بتوانيم در ديدار برابر بحرين جبران كنيم.

مهدي مهدوي كيا درپايان گفت و گوي اختصاصي خود با خبرنگار" مهر" به پيوستن علي كريمي به تيم بايرن مونيخ اشاره كرد و افزود : علي بعد از مدتها تصميم درستي گرفت و به اروپا آمد و باتوجه به قابليت هاي بالايي كه دارد مطمئنم صدرصد در بايرن موفق خواهد شد. اميدوارم كريمي بتواند در بايرن مونيخ توانايي هايش را به نمايش بگذارد و براي تيم ملي و كشورمان افتخار آفريني كند.