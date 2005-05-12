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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۸:۵۳

ستاد انتخابات وزارت كشور:

فعاليت تبليغاتي تا قبل از انتشار اسامي نامزدها غيرقانوني است

ستاد انتخابات وزارت كشور با صدور اطلاعيه اي، فعاليت تبليغاتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را تا زمان انتشار اسامي نامزدها توسط صدا وسيما و روزنامه هاي كثيرالانتشار فاقد وجاهت قانوني دانست.

به گزارش سرويس سياسي "مهر"، در ادامه اين اطلاعيه آمده است: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ياد شده از اول وقت اداري روز سه شنبه 20 ارديبهشت در محل وزارت كشور آغاز شد و به مدت 5 روز يعني تا پايان وقت اداري روز شنبه 24 ارديبهشت ادامه خواهد داشت.

پس از پايان مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان ، اسامي نامزدهاي انتخاباتي از طريق وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد.

گفتني است تا قبل از اعلام اسامي نامزدها ، تشكل هاي سياسي و احزاب و جمعيت ها مي توانند در جهت تشويق و ترغيب آحاد مختلف مردم براي مشاركت بيشتر در انتخابات بدون ذكر نام داوطلب اقدامات خود را استمرار بخشند. 

کد مطلب 182693

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