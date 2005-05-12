فعاليت تبليغاتي تا قبل از انتشار اسامي نامزدها غيرقانوني است

به گزارش سرويس سياسي "مهر"، در ادامه اين اطلاعيه آمده است: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ياد شده از اول وقت اداري روز سه شنبه 20 ارديبهشت در محل وزارت كشور آغاز شد و به مدت 5 روز يعني تا پايان وقت اداري روز شنبه 24 ارديبهشت ادامه خواهد داشت.

پس از پايان مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان ، اسامي نامزدهاي انتخاباتي از طريق وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد.

گفتني است تا قبل از اعلام اسامي نامزدها ، تشكل هاي سياسي و احزاب و جمعيت ها مي توانند در جهت تشويق و ترغيب آحاد مختلف مردم براي مشاركت بيشتر در انتخابات بدون ذكر نام داوطلب اقدامات خود را استمرار بخشند.