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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۹:۳۲

با صدور حكمي

مسؤول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم تغيير كرد

مسؤول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم با حكم دبير شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي تغيير كرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد جنتي با صدور حكمي، نصرت ‌الله لطفي را به عنوان مسؤول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم منصوب كرد.

در اين حكم ضمن تقدير از محمد عرب، خطاب به نصرت‌ الله لطفي آمده است: نظر به مراتب تعهد و تلاش جناب‌عالي در مسؤوليت‌هاي مختلف و ضرورت فعاليت دفاتر شورا و مديريت برگزاري مراسم عمومي و رسمي كشور در استان‌ها، به موجب اين حكم، شما را به سمت مسؤول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم منصوب مي‌نمايم.

در ادامه اين حكم آمده است: بديهي است مسؤوليت ستاد دهة فجر انقلاب اسلامي آن استان نيز به عهده جناب‌عالي خواهد بود كه اهتمام هر چه بيش‌تر و تلاش لازم در برگزاري مراسم و هماهنگي با نهادهاي عضو شورا صورت پذيرد.

کد مطلب 182706

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