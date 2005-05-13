با استفاده از اموال دولتي در تبليغات انتخاباتي برخورد قاطع مي شود

حجت‌الاسلام سيد رسول محمود آبادي مدير كل بازرسي استان قم به خبرنگار "مهر" در قم گفت: در اجراي ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري، اداره كل بازرسي استان قم با دقت در برابر استفاده از اموال عمومي عمل مي‌كند و در مقابل آن برخورد مي‌كند.



وي با اشاره به بخشنامه‌اي كه در 10 ارديبهشت ماه توسط سازمان بازرسي كل كشور در اين رابطه صادر شد، افزود: ما نيز از استاندار خواستيم كه در نامه‌اي اين موضوع را به ادارات ابلاغ كند.

محمودآبادي گفت: اداره بازرسي كل كشور به صورت محسوس و نامحسوس بر حسن اجراي اين قانون نظارت خواهد داشت.

وي اضافه كرد: در همين راستا كارمندان ادارات نمي‌توانند در ساعت اداري به نفع يا عليه كانديداها فعاليت كنند و مديران هم در غير ساعت اداري نمي‌توانند از عنوان دولتي خود در جهت تبليغات انتخاباتي بهره گيرند.

مدير كل بازرسي استان با اشاره به مجازاتي كه براي متخلفان از اين قانون در نظر گرفته شده است، گفت: قانون براي متخلفان از يك تا 6 ماه حبس در نظر گرفته است.

وي در پاسخ به سؤال مهر در خصوص پرونده اشخاصي كه در استان قم بيشتر از اموال دولتي در جهت تبليغات كانديداهاي مجلس استفاده كرده‌اند، گفت: در صورتي كه قبلاً هم تخلفي در اين رابطه صورت گرفته، مطمئناً پرونده آنان در اداره كل بازرسي موجود است و با آن برخورد قاطع صورت گرفته است.