آمريكا از هشدار عليه ايران حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد بارديگر با تكرار توصيه هاي نابجاي آمريكا گفت : ايران بايد به تعهدات بين المللي خود پايبند باشد.



وي گفت : اروپاييها مشخص كرده اند اگر ايران بخواهد فعاليت هسته اي خود را از سربگيرد يا در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي كوتاهي كند، پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد.



مك كللان گفت : كاخ سفيد توسط اروپاييها از ارسال نامه به ايران آگاه شده است.



سخنگوي كاخ سفيد افزود : ما به حمايت خود از تلاشهاي اروپا براي حل اين مساله ادامه مي دهيم و مطمئن هستيم در ازاي عدم توسعه تسليحات هسته اي توسط ايران، يك ضمانت عيني وجود دارد.



گفتني است اتحاديه اروپا طي نامه اي به ايران هشدار داد اگر تهران غني سازي اورانيم را از سر بگيرد، مذاكرات هسته اي خود با ايران را پايان خواهد داد.

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