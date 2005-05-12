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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۰:۱۳

با تاكيد بر گسترش و تعميق روابط دو جانبه

وزير انرژي و معادن سنگال با رييس جمهوري ديدار كرد

"مديكه نيانگ" وزير انرژي و معادن سنگال با حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ديدار و پيام كتبي "عبدالله واد" رييس جمهور كشورش را تقديم وي كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به جايگاه كشورهاي آفريقايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفت: ما همواره براي سنگال اهميت و احترام ويژه اي قائليم و بر گسترش و تعميق مناسبات دو كشور تاكيد داريم.

خاتمي از سفر خود به سنگال و سفر عبدالله واد به كشورمان به عنوان نقطه عطفي در روابط دو كشور ياد كرد و با اشاره به توافقات خوبي كه ميان تهران - داكار انجام گرفته است، بر عملي و اجرايي شدن موافقت نامه ها تاكيد كرد.

رييس جمهور همكاري دو كشور در زمينه هاي نفت، انرژي و صنايع را خاطرنشان ساخت و گفت: توليدات مشتركي كه در سنگال انجام خواهد شد نه تنها براي مردم اين كشور بلكه براي غرب و جنوب آفريقا نيز مفيد خواهد بود.

خاتمي تاكيد كرد: روابط ما با سنگال اساسي است و براي دستيابي اين كشور به رشد و پيشرفت آماده همكاري در تمامي زمينه ها مي باشيم.

وزير انرژي و معادن سنگال در اين ديدار كه بيطرف وزير نيرو كشورمان نيز حضور داشت، با اشاره به علاقمندي مسوولان عالي رتبه كشورش براي گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران ، بر توسعه و تميق مناسبات في مابين تاكيد كرد.

وي خواستار همكاري بيشتر دو كشور در زمينه هاي نفت و انرژي شد و بر مشاركت بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران در بخشهاي مختلف اقتصادي كشورش تاكيد كرد.

کد مطلب 182714

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