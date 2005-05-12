وزير انرژي و معادن سنگال با رييس جمهوري ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به جايگاه كشورهاي آفريقايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفت: ما همواره براي سنگال اهميت و احترام ويژه اي قائليم و بر گسترش و تعميق مناسبات دو كشور تاكيد داريم.

خاتمي از سفر خود به سنگال و سفر عبدالله واد به كشورمان به عنوان نقطه عطفي در روابط دو كشور ياد كرد و با اشاره به توافقات خوبي كه ميان تهران - داكار انجام گرفته است، بر عملي و اجرايي شدن موافقت نامه ها تاكيد كرد.

رييس جمهور همكاري دو كشور در زمينه هاي نفت، انرژي و صنايع را خاطرنشان ساخت و گفت: توليدات مشتركي كه در سنگال انجام خواهد شد نه تنها براي مردم اين كشور بلكه براي غرب و جنوب آفريقا نيز مفيد خواهد بود.

خاتمي تاكيد كرد: روابط ما با سنگال اساسي است و براي دستيابي اين كشور به رشد و پيشرفت آماده همكاري در تمامي زمينه ها مي باشيم.

وزير انرژي و معادن سنگال در اين ديدار كه بيطرف وزير نيرو كشورمان نيز حضور داشت، با اشاره به علاقمندي مسوولان عالي رتبه كشورش براي گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران ، بر توسعه و تميق مناسبات في مابين تاكيد كرد.

وي خواستار همكاري بيشتر دو كشور در زمينه هاي نفت و انرژي شد و بر مشاركت بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران در بخشهاي مختلف اقتصادي كشورش تاكيد كرد.