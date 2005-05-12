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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۱:۱۰

بدنبال اظهارات سخنگوي وزارت خارجه فرانسه،

فرانسه خواستار مهار برنامه هسته اي ايران شد

فرانسه خواستار مهار برنامه هسته اي ايران شد

وزير امور خارجه فرانسه امروز از ايران خواست فعاليتهاي هسته اي خود را ازسرنگيرد و هشدار داد اگر چنين كاري انجام شود ايران با پيامدهايي روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ميشل بارنيه وزير امور خارجه فرانسه گفت : ما اميدواريم ايران دست به اين اقدام نزند . اين اقدام پيامدهايي رابه دنبال دارد كه از آن به خوبي آگاه است .

وي افزود : هر تصميمي براي آغاز تبديل اورانيم ، نقض توافقنامه پاريس و قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي است . ما مي خواهيم اين موضع در اختيار مقامات در تهران قرار گيرد.

گفتني است كه سه كشور اروپايي با ارسال نامه اي به دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران هشدار دادند كه در صورت از سرگيري غني سازي اورانيم، پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهند داد.   

کد مطلب 182717

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