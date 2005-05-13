شركت دخانيات نقش مهمي در كاهش قاچاق سيگار داشته است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در جمع نمايندگان تشكل هاي دانشجويي در شهر زاهدان با بيان مطلب افزود: انعكاس گزارش هاي غلط توسط برخي از رسانه ها، افكار عمومي را نگران و وجدان جمعي حاكم بر جامعه را متاثر كرده كه اين روش غلطي براي مبارزه با يك مفسده است.

وي افزود: بايد پروژه هاي اجرايي شركت دخاينات ادامه يافته و قبل از هر اقدامي، فردي، سرپرستي دخانيات را بر عهده گيرد تا فعاليت ها متوقف نشده و ضربه ديگري به كشور وارد نشود.

رييس قوه قضاييه در مورد پرونده "پتروپارس"، گفت: تا قبل از سفر به عسلويه، تحت تاثير اخبار و گزارش هاي دريافتي از برخي رسانه ها بودم اما طي سفري به آن محل دريافتم كه انقلابي صنعتي در آنجا به وجود آمده و با تخلفي كه صورت گرفته نبايد اين پروژه مهم مملكتي متوقف شود.

وي تصريح كرد: كار قضايي و برخورد با متخلفان ادامه دارد اما فعاليت هاي اجرايي و پروژه هاي در دست اجرا نبايد متوقف شود.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوالات دانشجويان در مورد ظلم و فساد اقتصادي، بي عدالتي و عدم رسيدگي جدي به برخي از پرونده ها همچنين جو نامناسب فرهنگي حاكم بر محيط هاي دانشگاهي و اصلاح آئين نامه انضباطي گفت: نبايد فراموش كرد كه قرار گرفتن اين استان در مسير ترانزيت مواد مخدر و سوق دادن مردم به شغل هاي كاذب و قاچاق كالا هر يك باعث ايجاد مشكلات زيادي خواهد شد، بنابراين ساختار اجتماعي فرهنگي جامعه در اين خصوص بايد تغيير يابد.

وي در مورد سوال دانشجويي در مورد پرونده شهرام جزايري گفت: همه جوانب در اين پرونده بررسي و پول هايي به خزانه دولت برگشت داده شده و دستگاه قضايي نيز بالاترين مجازات ها را براي مجرم در نظر گرفته است.

گفتني است آيت الله هاشمي شاهرودي از رييس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان خواست پرونده هاي دانشجوياني را كه احكام قضايي براي آنها صادر شده براي بررسي بيشتر به تهران ارسال كنند.