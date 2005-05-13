شهيد قندي صدرنشين شد / صنعت نفت باز هم در آبادان امتياز داد

به گزارش خبرنگار" مهر" در رقابتهاي سومين هفته اين مرحله و در ورزشگاه تختي آبادان تيم هاي صنعت نفت و راه آهن تهران رودرروي يكديگر ايستادند كه حاصل تلاش اين دو تيم در پايان 90 دقيقه نتيجه اي بهتر از تساوي يك بريك نداشت. اين درحاليست كه تيم فوتبال صنعت نفت آبادان دراولين بازي اين مرحله نيزدر ورزشگاه خانگي خود در برابر تيم شهيد قندي يزد به نتيجه مساوي دست يافت.

در اين ديدار ابتدا تيم راه آهن در دقيقه 13 توسط هادي اصغري به گل دست يافت، اما محمد برزگردر دقيقه 24 با گل خود بازي را به تساوي كشاند. از اين ديدار كه درگرماي 45 درجه برگزارشد، نزديك به 20 هزار تماشاگر آباداني ديدن كردند.

درديدار ديگر اين هفته تيم فوتبال شهيد قندي يزد درحضور20 هزار تماشاگر خودي موفق شد با تنها گل دقيقه 77 محمود احمدي تيم پيام ارتباطات خراسان را شكست دهد.

درپايان سومين هفته ازمرحله پلي آف مسابقات ليگ دسته اول تيم فوتبال شهيد قندي يزد با 7 امتياز درصدرجدول قرار دارد وتيمهاي صنعت نفت، راه آهن و پيام ارتباطات دررده هاي بعدي قرارگرفته اند.

لازم به ذكر است كه درپايان اين مرحله كه شش هفته به طول خواهد انجاميد، دوتيم برترجوازحضوردررقابتهاي فصل آينده ليگ برتررا كسب خواهند كرد.