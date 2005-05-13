ما تيم بلندپروازي هستيم

به گزارش خبرنگار" مهر" ايليا كائنزيگ مديراجرايي باشگاه هانوفردرخصوص به خدمت گرفتن هاشميان اظهارداشت: جذب هاشميان نشان ازاهداف آينده باشگاه دارد. تا پيش ازاين تصوراينكه بازيكني ازبايرن مونيخ را به خدمت بگيريم امري محال به نظرمي رسيد، اما حضورهاشميان درتيم هانوفر نشان ازبلندپروازي اين باشگاه دارد.

لازم به ذكراست: مطبوعات آلماني گزارش داده اند هاشميان با مبلغ 3/1 ميليون يوروبه تيم بايرن پيوسته وقراراست ساليانه 5/1 ميليون يوروحقوق دريافت كند كه با اين حساب گرانقيمت ترين بازيكن هانوفرمحسوب مي شود.