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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

مدير اجرايي باشگاه هانوفر اعلام كرد:

ما تيم بلندپروازي هستيم

وحيد هاشميان مهاجم تيم بايرن مونيخ سرانجام با انعقاد قراردادي سه ساله به تيم هانوفر پيوست و اين درحاليست كه مسوولان اين باشگاه از به خدمت گرفتن مهاجم ايراني بايرن موسوم به هلي كوپتررضايت كامل دارند.

به گزارش خبرنگار" مهر" ايليا كائنزيگ مديراجرايي باشگاه هانوفردرخصوص به خدمت گرفتن هاشميان اظهارداشت: جذب هاشميان نشان ازاهداف آينده باشگاه دارد. تا پيش ازاين تصوراينكه بازيكني ازبايرن مونيخ را به خدمت بگيريم امري محال به نظرمي رسيد، اما حضورهاشميان درتيم هانوفر نشان ازبلندپروازي اين باشگاه دارد.

لازم به ذكراست: مطبوعات آلماني گزارش داده اند هاشميان با مبلغ 3/1 ميليون يوروبه تيم بايرن پيوسته وقراراست ساليانه 5/1 ميليون يوروحقوق دريافت كند كه با اين حساب گرانقيمت ترين بازيكن هانوفرمحسوب مي شود.

کد مطلب 182746

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