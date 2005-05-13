قاليباف: نامزد هيچ گروهي نخواهم شد//هيچ نظامي را به كابينه نمي آورم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر قاليباف در ازدحام خبرنگاران خارج از ساختمان وزارت كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا مايل نيستيد از سوي شوراي هماهنگي حمايت شويد گفت: نامزد هيچ گروهي نخواهم شد مگر اين كه گروهي از من حمايت كند.

قاليباف در پاسخ به اين سوال كه چگونه ظرف 6 سال خلبان شديد، گفت : اين سوال را از ايكائو بپرسيد. خبرنگار گفت: ايكائو تكذيب كرده است. وي گفت : من در جريان نيستم.

وي در پاسخ به اينكه به كانديداتوري علي لاريجاني چه واكنشي نشان مي دهيد گفت: واكنشي نشان نمي دهم، من مستقل هستم.

دكتر قاليباف بار ديگر در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينكه آيا از عناصر نظامي در كابينه استفاده مي كنيد يا خير گفت: هيچ نظامي را به كابينه نمي آورم.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مصاحبه شما كوتاه بود گفت : قرار بود ثبت نام كنم قرار نبود مصاحبه كنم.