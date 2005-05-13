بر گزاري نمايشگاه در موزه آستان قدس رضوي

به گزارش خبرگزاري مهر در مشهد رئيس اداره پژوهش و معرفي آثار سازمان با بيان اين مطلب گفت : در اين نمايشگاه سعي شده است كه 30 اثر تاريخي نفيس با قدمت بيش از 200 سال كه حكايت از فرهنگ و هنر اصيل اسلامي و ايراني دارد به معرض ديد عموم قرار گيرد. حشمت كفيلي افزود : انواع جام هاي چهل كليد كتيبه دار ، نقش دار و ميناكاري همراه با نقوش بناهاي تاريخي ، سماورهاي ذغالي و برنج مرصع ، قليان هاي فيروزه نشان ، گلابدانهاي مرصع با نقش سيم و زنجير ، گلدان هاي قلم زني طلا كوب با نقش گل و مرغ و كوزه قليان هاي مسي قلم زني شده ، به نمايش عموم قرار مي گيرد. وي خاطر نشان كرد : نشست هاي علمي نقش اژدها در معماري اسلامي ، يافته هاي جديد باستانشناسي در حفاري شادياخ و ظروف چيني موزه آستان قدس رضوي از ديگر برنامه هاي روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي است كه در محل كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي برگزار مي گردد. گفتني است خزانه كل آستان قدس رضوي با اشياي نفيس تاريخي پشتوانه غني و ارزشمندي است براي برگزاري نمايشگاههاي مختلف و توسعه گنجينه هاي تخصصي موزه آستان قدس رضوي.

نمايشگاه مذكور از امروز آغاز و تا 29 ارديبهشت ماه برگزار مي شود .