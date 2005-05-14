  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

مهدي كروبي در گفت وگو با "مهر ":

به عظمت و ارتقا ي دانشگاهها مي انديشم

به عظمت و ارتقا ي دانشگاهها مي انديشم

مهدي كروبي رييس مجلس ششم در پاسخ به اين سوال كه براي تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله چه برنامه اي داريد؟، گفت : در چشم انداز 20 ساله بايد در منطقه ممتاز باشيم و در اين خصوص بايد حركتهايي كنيم و مقدمات را فراهم آوريم تا بتوانيم به آن سطح برسيم كه از جمله مهمترين تلاشها، ارتقاء دانشگاه و عظمت آن و همچنين افزايش دانش مان در زمينه هاي گوناگون است.

مهدي كروبي كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد،  در پاسخ به اينكه در انتخاب اعضاء كابينه اش چه ويژگي هايي را مورد توجه قرار خواهد داد ضمن بيان اينكه متدين بودن و سالم بودن اعضاء كابينه امري طبيعي است افزود : از جمله ويژگيهايي كه مورد توجه است مجرب بودن، توانمند بودن و قدرت مديريتي بالا از جمله شاخصه هاي اصلي تيم كاري من است.

وي در خصوص چگونگي نگاهش به مناطق محروم از جمله لرستان گفت : نه به خاطر اينكه اهل لرستان هستم بلكه به خاطر محدوديت هايي كه وجود دارد تلاشهايي در اين سالها كرده ايم و تلاشهايي هم خواهد شد اما به ياري خداوند در خصوص كليه مناطق محروم توجه خاص خواهيم كرد.

وي در خاتمه اعلام كرد: هيچ گونه پولي را از كسي قبول نكرده است كه در مقابلش كاري انجام دهد و همه كمكها به او بدون چشم داشت بوده است.

کد مطلب 182791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها