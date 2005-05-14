به عظمت و ارتقا ي دانشگاهها مي انديشم

مهدي كروبي كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، در پاسخ به اينكه در انتخاب اعضاء كابينه اش چه ويژگي هايي را مورد توجه قرار خواهد داد ضمن بيان اينكه متدين بودن و سالم بودن اعضاء كابينه امري طبيعي است افزود : از جمله ويژگيهايي كه مورد توجه است مجرب بودن، توانمند بودن و قدرت مديريتي بالا از جمله شاخصه هاي اصلي تيم كاري من است.

وي در خصوص چگونگي نگاهش به مناطق محروم از جمله لرستان گفت : نه به خاطر اينكه اهل لرستان هستم بلكه به خاطر محدوديت هايي كه وجود دارد تلاشهايي در اين سالها كرده ايم و تلاشهايي هم خواهد شد اما به ياري خداوند در خصوص كليه مناطق محروم توجه خاص خواهيم كرد.

وي در خاتمه اعلام كرد: هيچ گونه پولي را از كسي قبول نكرده است كه در مقابلش كاري انجام دهد و همه كمكها به او بدون چشم داشت بوده است.