مهرعليزاده به هيچ عنوان قصد كناره گيري ندارد

محمد حسين توكلي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" درمشهد، از آغاز به كار رسمي دفتر ارتباطات مردمي مهرعليزاده در خراسان رضوي خبر داد و گفت : كميته هاي ورزشكاران، بانوان، اصناف ، جوانان ، راي اولي ها، دانشجويان و.... از جمله 11 كميته فعال در اين ستاد است.

وي افزود : همچنين طي حكمي 18 نفر به عنوان مسئول شهرستانهاي ستاد انتخاباتي مهندس عليزاده معرفي شدند.

توكلي با بيان اينكه 25 ستاد فرعي در شهر مشهد مراحل نهايي خود را طي مي كند افزود : در 28 ارديبهشت جاري، وي با سفر به استان خراسان چند طرح ورزشي در فريمان ، نيشابور و سلامي را افتتاح خواهد كرد.

گفتني است سايت انتخاباتي مهرعليزاده در خراسان رضوي با آدري WWW.SETAD.MEHER .COM آغاز به كار كرده است.