شاهنامه فردوسي مبلغ فرهنگ ايراني است

كتر فنايي استاد دانشگاه و فردوسي شناس در گفت وگوبا خبر نگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد با بيان اين مطلب گفت : فردوسي درروزگاري كه فارسي نويسي جرم محسوب مي شد شاهكار ادبيات فارسي يعني شاهنامه را از روي داستانهاي اساطيري ايران تنظيم كرد .



وي فردوسي را متعصب به استفاده از كلمات فارسي ندانست و افزود : فردوسي با رندي و با تلفيق زبانهاي عربي ، فارسي و هندي دوباره زبان فارسي را كه به هيچ عنوان مورد استفاده قرار نمي گرفت احياء كرد . اين فردوسي نشان ملك الشعراي بهار را فردوسي زمان خود خواند و تصريح كرد : بهار زنده كننده ي حكيم فردوسي است .



دكتر فنايي شاهنامه را از بي نظيرترين آثار جهان دانست و تصريح كرد : اگر بخواهيم زيبايي هاي شاهنامه را جمع كنيم به اندازه كتاب شاهنامه مي شود . فنايي در پايان فردوسي را مبراي از خرافه پرستي برشمرد و عنوان نمود : وقتي فردوسي در ادبياتش مثل – تو مرد ديو را مردم بر شناس / كسي كو ندارد ز يزدان شناس – از كلمات ديو و غيره استفاده مي كند در واقع تشابيهي از موجودات واقعي است .