  1. هنر
  2. سایر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۳۱

استاد دانشگاه فر دوسي مشهد در گفت و گو با مهر :

شاهنامه فردوسي مبلغ فرهنگ ايراني است

ترجمه شاهنامه به 56 زبان زنده دنيا و بلاغت فردوسي باعث شده است اين كتاب به هويت ملي ايرانيان در جهان مبدل شود .

كتر فنايي استاد دانشگاه و فردوسي شناس  در گفت وگوبا خبر نگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد با بيان اين مطلب گفت : فردوسي  درروزگاري كه فارسي نويسي جرم محسوب مي شد شاهكار ادبيات فارسي يعني شاهنامه را از روي داستانهاي اساطيري ايران تنظيم كرد .

وي فردوسي را متعصب به استفاده از كلمات فارسي ندانست و افزود : فردوسي با رندي و با تلفيق زبانهاي عربي ، فارسي و هندي دوباره زبان فارسي را كه به هيچ عنوان مورد استفاده قرار نمي گرفت احياء كرد . اين فردوسي نشان ملك الشعراي بهار را فردوسي زمان خود خواند و تصريح كرد : بهار زنده كننده ي حكيم فردوسي است .

دكتر فنايي شاهنامه را از بي نظيرترين آثار جهان دانست و تصريح كرد : اگر بخواهيم زيبايي هاي شاهنامه را جمع كنيم به اندازه كتاب شاهنامه مي شود . فنايي در پايان فردوسي را مبراي از خرافه پرستي برشمرد و عنوان نمود : وقتي فردوسي در ادبياتش مثل – تو مرد ديو را مردم بر شناس / كسي كو ندارد ز يزدان شناس – از كلمات ديو و غيره استفاده مي كند در واقع تشابيهي از موجودات واقعي است .

کد مطلب 182817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها