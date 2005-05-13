انسان متعالي در شعر فردوسي ، خود حماسه اي در خور توجه است

دكتر ابوالقاسم قوام - عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان مطلب فوق افزود : شاهنامه كتابي است كه از دنياي عينيت آدم ها ، رويا روييها ، برخورد هاي بيروني و بر اساس ضرورت هاي اجتماعي و تاريخي خاص خودش سخن مي گويد و شاهكاري را رقم مي زند كه نه تنها ارزشها و آرمان هاي قوم ايراني كه به ارزشهاي فراملي در همه دنيا ارج مي نهد و باعث مي شود كه در ميان همه ملل و اقوام بشري نفوذ كند و به تمام زبانهاي زنده دنيا ترجمه شود .



وي تصريح كرد : برخي از جنبه هاي حماسي شعر فردوسي صورتهاي عينيت يافته يا تمثيلي از حركت در سير و سلوك عرفاني است هر چند رابطه اي همسو ، همسان و همانند بين عرفان وحماسه وجود ندارد .





دكتر قوام خاطر نشان كرد : نقشي كه فردوسي در احياء زبان فارسي داشته ، چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد . فردوسي با آوردن بهترين نمونه هاي فصاحت و بلاغت و داشتن زباني مناسب با درون مايه داستانهايش و استفاده بهينه از واژه هاي اصيل فارسي ، شاهنامه اي را مي سازد كه بعد از آن تاريخ ادبي هيچ كشوري آن را تجربه نكر ده است و به قول فردوسي بسي رنج بردم در اين سال سي / عجم زنده كردم بدين پارسي / نميرم از اين پس كه من زنده ام / تخم سخن را پراكنده ام / بنا كردم از نظم كاخي بلند / كه از باد و باران نيابد گزند ...



دكتر قوام شخصيت فردوسي را در سرودن شاهنامه به عنوان پيوندي جدا نشدني بين اثروصاحب اثربسيارموثردانست و فردوسي را انساني آزاده ، وطن پرست ، بشر دوست و جوانمرد بر شمرد .