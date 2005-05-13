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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۰۳

كشتي گير تيم سايوان صنعت محروم شد

در پي گزارش نماينده سازمان ليگ كشتي كشور نسبت به نحوه اعتراض امين حسين زاده كشتي گير وزن 74 كيلوگرم تيم سايوان صنعت زيراب و توهين نامبرده به داوران، اين كشتي گيرجريمه شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" شوراي انضباطي سازمان ليگ تشكيل جلسه داد وامين حسين زاده را ازروزبيستم ارديبهشت ماه به 6ماه محروميت تعليقي محكوم كرد.
اين شورا درحكم صادره خاطرنشان ساخت: درصورت تكرارتخلف، راي صادره تشديد خواهد شد.

کد مطلب 182824

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