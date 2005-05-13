كشتي گير تيم سايوان صنعت محروم شد

در پي گزارش نماينده سازمان ليگ كشتي كشور نسبت به نحوه اعتراض امين حسين زاده كشتي گير وزن 74 كيلوگرم تيم سايوان صنعت زيراب و توهين نامبرده به داوران، اين كشتي گيرجريمه شد.