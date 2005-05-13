براي رييس جمهور، ساده زيستي يك واجب حكومتي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه تفصيلي جنبش عدالتخواه دانشجويي آمده است : در اين فضاي كلي گويي و اشتراك مواضع، آشكار كردن تمايزات واقعي و اشتراكات حقيقي كانديداهاست كه مي تواند بستر حضور حداكثري مردم را فراهم نمايد ، نه فضاسازيهاي تصنعي و اختلاف افكني هاي كاذبي كه قبايل سياسي موجود در دستور كار خود قرار داده اند .

بحراني نشان دادن بيش از اندازه وضعيت داخلي و خارجي كشور توسط برخي افراد و گروهها، حربه اي براي راضي كردن مردم به گزينه هاي حداقلي و ادامه روند انتخاب غيراصلح است و همچنين محدود كردن حضور سياسي مردم به شركت در انتخابات ، امكان نظارت مستمر بر حاكمان را سلب كرده و پاسخگويي مداوم دولتمردان را منتفي مي سازد.

شرايط فعلي مملكت به گونه ايست كه ضرورت حضور نيرويي توانمند بر مسند رياست جمهوري را بيش از پيش عيان كرده است ليكن در ميان جمع هايي كه خود را به اصول انقلاب پايبندتر مي دانند شعار انتخاب اصلح به انتخاب مقبول ترين فرد تغيير يافته و در ميان رسانه ها و نخبگان سياسي جامعه، طرح اولويتها و بررسي ميزان كارآمدي كانديداها جاي خود را به دعوا بر سر اجماع گروهها داده است !

جنبش عدالتخواه دانشجويي در اين بيانيه ملاك ها و شرايط شكل گيري انتخابات مطلوب را اين گونه برشمرد :

1- متاسفانه كار عمده كانديداها تاكنون كلي گويي بوده و ايشان بجاي تبيين دقيق و گام به گام برنامه هاي خود براي حوزه هاي كاري مختلف به تببين سياستها و اهدافي اكتفا نموده اند كه نمي تواند هدف همه آنها نباشد. مكتوب نكردن برنامه ها نشان از گريز يا شايد ناتواني كانديداها از نشان دادن راهي است كه قرار است ملت پس از انتخابات در آن قدم بگذارد. نتيجه چنين فضايي اين مي شود كه كانديداها در سخنراني هايشان بارها از كلمه عدالت استفاده مي كنند اما به خود زحمت نمي دهند تا آنرا در حوزه هاي مختلفي چون بهداشت ، صنعت ، آموزش و پرورش ، كشاورزي ، سياست خارجي ، انرژي و ... معني نمايند.

2- بررسي عملكرد گذشته كانديداها تا اين لحظه جدي نشده است لذا هر كانديدايي با هر سابقه اي به خود اجازه مي دهد هر شعاري را به عنوان شعار انتخاباتي خود برگزيند و بي پروا حرفهايي را بزند كه در صندوقچه عملكردش اثري از آنها نيست! بدتر از اين، هر صدايي كه از گوشه و كنار براي اعتراض به اين وضع بلند مي شود با انگ تخريب و سياه نمايي محكوم به سكوت مي شود و اين در حالي است كه اگر عملكرد گذشته هر كدام از كانديداها تحليل و اولويت هاي او در مناصب قبلي معلوم شود به خوبي نسبت او با آنچه قرار است در آينده انجام دهد نيز مشخص خواهد شد .

3- بسياري از اموري كه براي مردم فضيلت اخلاقي برشمرده مي شود براي مدير حكومت اسلامي وظيفه شرعي است . بنابراين براي رئيس جمهور مملكتي كه هنوز جمعيت زير خط فقر آن چند ميليوني است، ساده زيستي يك واجب حكومتي است. به طريق اولي پرهيز از تجمل گرايي و اسراف و هزينه هاي بيخود در محيط كار و برنامه هاي تشريفاتي به بهانه حفظ آبرو در برابر خارجي ها! يا هر بهانه ديگر، از ملاكهاي انتخاب رئيس جمهور است و بي توجهي به آن، نمونه واضح عدم التزام عملي به كتاب خدا و سنت پيغمبر و پيروي عملي از اسلام والي شام است . رئيس جمهوري كه در خانه هاي كاخ گونه زندگي كند و فرزندانش در مدارس ويژه تحصيل كنند نمي تواند به درد مستضعفان رسيدگي كند.

4- آنگونه كه از نحوه تبليغات كانديداهاي چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا پيداست جملگي براي جلب راي از هيچ تلاشي فرو گذار نمي كنند! قطبي سازي تصنعي فضاي سياسي، تخريب، اسرافهاي كلان و سوء استفاده از گروههاي اجتماعي مرجع، مانند ورزشكاران در برنامه هاي تبليغاتي كانديداهاي هر دو طيف ديده مي شود. در اين شرايط ابزار و روشهاي تبليغات جداي از محتواي آن از ملاكهاي انتخاب كانديداي شايسته به حساب مي آيد.

5- يكي از دلايل اصلي بروز آنچه در بالا توصيف شد بي تفاوتي اساتيد حوزه و دانشگاه و نخبگان آزادانديش و مستقل نسبت به نحوه برگزاري انتخابات است . اين بي تفاوتي ميدان وسيعي را براي جولان كانديداها در سخنراني ها فراهم نموده و فرصت پرداختن به سوالات فرعي بجاي سوالات كليدي را در اختيار ايشان قرار داده است . حضور فعال نخبگان براي نقد گفتار فعلي و كردار قبلي كانديداها علاوه بر عيني كردن مطالبات واقعي مردم به طرح اولويتها و گفتمانهاي حقيقي و در نتيجه انتخاب بهترين گزينه منجر خواهد شد . در كنار نخبگان علمي ، هنرمندان نيز در تلاش براي رشد فرهنگ سياسي جامعه كوتاهي كرده اند .

آگاهي بخشي به مردم در قالبهاي اثرگذاري چون شعر ، طنز ، داستان ، كاريكاتور ، فيلم و... امكان فريب ايشان را منتفي نموده به حضور آگاهانه مردم دامن خواهد زد . جنبش عدالتخواه دانشجويي از اساتيد و هنرمندان محترم تقاضا دارد تا اين تشكل را در بسترسازي براي شكل دهي انتخابات مطلوب و گزينش بهترين كانديدا ياري نمايند .

6- جنبش عدالتخواه دانشجويي در تاريخ دوازدهم ارديبهشت ماه جاري طي نامه اي از نمايندگان مجلس خواست تا براي جلوگيري از هدر رفتن منابع كشور در برنامه هاي تبليغاتي كانديداها و مهمتر از آن براي نظارت بر منابع تامين اين هزينه ها كاري انجام دهد اما متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي از طرف ايشان صورت نپذيرفته است . دانشجويان از نمايندگان مجلس مي خواهند تا با اين اقدام گامي به سمت اصولگرايي حقيقي بردارند .

7- سازمان صدا وسيما از جمله عوامل اصلي است كه با در اختيار داشتن هفت شبكه سراسري مي تواند به جلوگيري از اسراف در تبليغات و محملي براي نقد و بررسي منصفانه و مناظره و تبادل آراء كانديداها بدل شود. جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن گلايه از كوتاهي رسانه ملي از رياست اين سازمان مي خواهد تا در ايام باقيمانده بجاي پخش و توليد برنامه هاي سطحي و صرفا تبليغي با كمك اساتيد و متخصصان حوزه هاي مختلف بستر طرح سوالات جدي از كانديداها را مهيا سازد

8- جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيه هاي قبلي خود از كانديداها خواسته است تا با معرفي كابينه احتمالي خود ترسيم دقيق تري از جهت گيري دولت خود در آينده داشته باشند اما متاسفانه اين گام هنوز توسط هيچ كانديدايي برداشته نشده است . اين در حالي است كه بخاطر نهادينه نشدن سياستهاي اجرايي در كشور ، ميزان موفقيت سياستها نيز تا حدود زيادي به مجريان آنها وابسته است. از نظر جنبش عدالتخواه دانشجويي معرفي كابينه علاوه بر تعيين جهت گيري كلي دولت و ميزان كارايي آن در حوزه هاي مختلف ، شائبه تاثير جريانات سياسي بر شكل دهي دولت و تبديل آن به شركت سهامي احزاب را از بين مي برد.

9- جنبش عدالتخواه دانشجويي براي طرح اولويتهاي واقعي و نيز تعيين ميزان توانمندي هر كانديدا براي اداره امور اجرايي كشور با مشورت اساتيد و كارشناسان ، سوالات تخصصي را در برخي زمينه ها طرح كرده و خواهد كرد تا همه كانديداها پاسخهاي صريح خود را به آنها ارائه دهند و از اين طريق ميزان كارآمدي خود را براي مردم شفاف تر سازند . اين جنبش از ساير تشكلها و نخبگان دلسوز كشور نيز مي خواهد تا با طرح سوالاتي شفاف به عيني تر شدن فضاي انتخابات كمك نمايند.

10- جنبش عدالتخواه دانشجويي در راستاي بررسي ويژگيهاي فردي كساني كه قرار است جانشين امثال شهيد رجائي- بعنوان اسوه مديريت انقلابي - شوند و براي طرح سوالات خود از ايشان خواسته است تا پذيراي ايشان در منازل شخصي شان باشند. بيشتر كانديداها با اين درخواست موافقت نموده اند و برخي مخالفت يا سكوت كرده اند . اين جنبش از مخالفين مي خواهد تا بصورت مكتوب دلايل مخالفتشان را اعلام نمايند و در ضمن اعلام مي دارد كه در محلي نزديك به منزل ايشان حاضر خواهد شد و سوالات خود از ايشان را منعكس خواهد كرد .

11- تنوع حضور چهره هاي مختلف از ويژگيهاي مثبت اين دوره انتخابات رياست جمهوري است . جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن آنكه تصريح مي كند از هيچ كانديداي خاصي حمايت نمي كند از آقايان احمد توكلي ، طهماسب مظاهري ، ميرحسين موسوي و سعيدي كيا كه از برخي صلاحيتهاي تصدي اين پست برخوردارند مي خواهد تا با حضور در عرصه انتخابات به طرح گفتمانهاي مورد نياز كشور بپردازند و از اين طريق بستر حضور آگاهانه تر و پرشورتر مردم را مهيا سازند.