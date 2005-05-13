اسپيلبرگ به المپيك مونيخ مي رود

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، سخنگوي اسپيلبرگ در مصاحبه با آژانس خبري MTI اعلام كرد كه "انتقام" داستان مرگ ورزشكاران اسراييلي حاضر در بازي هاي المپيك تابستاني مونيخ را به تصوير خواهد كشيد. بلافاصله پس از اين اتفاق، نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي عاملان ماجرا را شناسايي كردند و برخي از مظونين را به قتل رساندند.

در پنجم سپتامبر 1972، هشت مرد مسلح وارد استراحتگاه ورزشكاران اسراييلي حاضر در دهكده مسابقات المپيك شدند، با شليك گلوله دو نفر را به قتل رساندند و بقيه را به گروگان گرفتند. به دنبال اين حادثه، سرويس هاي امنيتي آلمان براي آزادي گروگان ها وارد عمل شدند كه دخالت آنها به كشته شدن يازده اسراييلي ديگر انجاميد. انتظار مي رود فيلمبرداري پروژه جديد استيون اسپيلبرگ از اوايل ژوييه آينده در مجارستان آغاز شود.

اسپيلبرگ كه به تازگي از ساخت فيلم "جنگ دنياها" فارغ شده، اين روزها همراه با تام كروز مشغول تبليغ براي اين پروژه پرخرج و بزرگ است. حتي پوسترهاي بزرگ فيلم در خيابان هاي شلوغ جشنواره كن در فرانسه نصب شده و تيزر كوتاهي از آن در سينماهاي كن به نمايش درمي آيد. "جنگ دنياها" بر اساس رماني آينده نگرانه از اچ. جي. ولز ساخته شده است و به موضوع حمله بيگانگان شيطان صفت به كره زمين مي پردازد.



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