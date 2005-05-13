بعد از بازي با ابومسلم درمورد فصل آينده تصميم گيري مي كنيم // بختياري زاده قراداد دوساله دارد

عباس مرادي قائم مقام وسرپرست باشگاه صباباتري درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: اين اولين سالي است كه صباباتري دررقابتهاي ليگ برترحضوردارد وهمانطور كه تصورمي كرديم دررده هاي مياني جدول قرارگرفته ايم وازاين موضوع رضايت داريم.

وي ادامه داد: بعد ازديدارروزيكشنبه مقابل ابومسلم درجلسه اي كه خواهيم داشت، براي فصل آينده برنامه ريزي خواهيم كرد و قطعا تا آن موقع هيچ تصميمي درمورد رفتن يا ماندن بازيكنان اتخاذ نخواهيم كرد.

مرادي درمورد جدايي سهراب بختياري زاده ازاين تيم گفت: تاكنون سهراب صحبتي دراين زمينه با ما انجام نداده است، اما آنچه مسلم است اين بازيكن با ما قرارداد دوساله دارد وبايد فصل آينده هم درصباباتري بماند.

سرپرست صباباتري درمورد بازي اين تيم با پيكان درهفته ماقبل پاياني ليگ برترگفت: ما درسه ديدارباقي مانده با تمام توان به ميدان خواهيم رفت ومطمئن باشيد كه تنها به فكرسه امتيازخواهيم بود وبه هيچ تيمي باج نخواهيم داد.

قائم مقام باشگاه صباباتري درپايان ابراز اميدواري كرد: صباباتري مي تواند با كسب امتيازات لازم درديدارهاي باقي مانده موقعيت خود را درجدول رده بندي بهبود بخشد ودريكي ازرده هاي هفتم يا هشتم جدول رده بندي جاي بگيرد.