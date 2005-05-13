فشار آمريكا به دولت جديد عراق براي مشاركت دادن بيشتر اهل تسنن در روند سياسي

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، يك مقام برجسته آمريكايي كه نخواست نامش فاش شود درگفتگو با روزنامه نيويورك تايمز گفت : اين موضوع ( مشاركت سني ها دردولت عراق ) در دولت آمريكا نگراني هايي بوجود آورده است .



اين مقام آمريكايي گفت : نا اميدي عميقي در دولت آمريكا درباره انتخاب اعضاي 55 نفره كميته تدوين قانون اساسي عراق وجود دارد.

وي به روزنامه نيويورك تايمز گفت : كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا و رابرت زوليك معاونش با مقامات عراقي درباره نگرانيهاي خود صحبت كرده اند .



اين مقام آمريكايي تاكيد كرد : رايس با هوشيار زيباري وزير امور خارجه ، معاون نخست وزير و احمد چلبي وزير نفت عراق گفتگو كرده است .



وي در اين گفتگو خاطرنشان كرد :عليرغم اين تماس ها ، دولت آمريكا سياست هوشيارانه اي را در توصيه به عراقيها درباره تشكيل دولتشان درپيش گرفته است. هم اكنون نگراني دائمي و مستمري در واشنگتن وجوددارد كه دولت عراق بدل به يك پايگاه قومي شده است و بايد به اين موضوع بيشتر توجه شود .



يك ديپلمات غير آمريكايي كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با نيويورك تايمز گفت : بسياري از اعضاي سابق حزب بعث صدام كه اكثرا سني هستند خود را به رهبران عراق نزديك كرده اند تا بتوانند به دولت جديد عراق بپيوندند اما در نهايت نمي توانند پستي را بدست آورند و هم اكنون به حمايت از شورشيان روي آورده اند .