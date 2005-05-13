نخست وزير اردن به مغرب و لبنان مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، به نوشته اين مطبوعات ، عدنان بدران نخست وزير اردن طي ماه جاري براي تكميل سفر دوره اي خود به كشورهاي عربي كه ازابتداي ماه آينده با سفر به دمشق آغاز مي شود به مغرب و لبنان مي رود.

مطبوعات اردني نوشتند: نخست وزير اين كشورهمچنين پس فردا يكشنبه در راس هياتي بلند پايه براي شركت در نشست هاي كميته مشترك ميان رباط و امان در روزهاي 16 و 17 مي (26و 27 ارديبهشت ماه) وبه منظور امضاي توافقنامه هاي در زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي و آموزش فني حرفه اي از مغرب ديدار مي كند .

اين منابع افزودند : بدران پس از پايان نشست هاي انجمن هاي اقتصاد جهاني در روزهاي20 و 22 ماه جاري در اردن در اواخر ماه جاري به لبنان سفر خواهد كرد و با مقامات مسئول دولت لبنان درمورد روابط دو جانبه و مسائل اقتصادي بحث و تبادل نظرخواهد كرد.

بدران كه در آوريل گذشته به عنوان نخست وزير اردن وجانشين فيصل الفايز برگزيده شده بود، اعلام كرد امان مصمم است تا روابط خود را با كشورهاي عربي بهبود بخشد.