  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۴۵

ماه جاري و به منظور بهبود روابط با كشورهاي عربي ؛

نخست وزير اردن به مغرب و لبنان مي رود

مطبوعات چاپ اردن امروز جمعه از سفر قريب الوقوع نخست وزير اين كشور به مغرب و لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، به نوشته اين مطبوعات ، عدنان بدران نخست وزير اردن طي ماه جاري براي تكميل سفر دوره اي خود به كشورهاي عربي كه ازابتداي ماه آينده با سفر به دمشق آغاز مي شود به مغرب و لبنان مي رود.

مطبوعات اردني نوشتند: نخست وزير اين كشورهمچنين پس فردا يكشنبه در راس هياتي بلند پايه براي شركت در نشست هاي كميته مشترك ميان رباط و امان در روزهاي 16 و 17 مي (26و 27 ارديبهشت ماه) وبه منظور امضاي توافقنامه هاي در زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي و آموزش فني حرفه اي از مغرب ديدار مي كند .

اين منابع افزودند : بدران پس از پايان نشست هاي انجمن هاي اقتصاد جهاني در روزهاي20 و 22 ماه جاري در اردن در اواخر ماه جاري به لبنان سفر خواهد كرد و با مقامات مسئول دولت لبنان درمورد روابط دو جانبه و مسائل اقتصادي بحث و تبادل نظرخواهد كرد.

بدران كه در آوريل گذشته به عنوان نخست وزير اردن وجانشين فيصل الفايز برگزيده شده بود، اعلام كرد امان مصمم است تا روابط خود را با كشورهاي عربي بهبود بخشد.

کد مطلب 182856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها