رييس ‌جمهور بايد بداند، بخواهد و بتواند كارها را انجام دهد// شركت در انتخابات تكليف است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله امامي كاشاني در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به اهميت شركت در انتخابات و بحث حق و تكليف گفت: در بعضي از كشورها عدم شركت در انتخابات جرم نيست ولي خلاف است و اين به معناي بي ‌اعتنايي به سرنوشت كشور است البته در ديدگاه اسلامي نيز شركت در انتخابات تكليف است و بايد از روي وظيفه اين كار را انجام داد.

امامي كاشاني تصريح كرد: اين درست نيست كه 300- 400نفر بيايند و در انتخابات ثبت‌ نام كنند و شوراي نگهبان را به زحمت بيندازند، بايد چارچوب ‌هايي براي ثبت ‌نام مشخص شود، اكنون جهانيان در بوق مي ‌كنند كه 400 نفر در انتخابات ثبت ‌نام كردند و 370 نفر از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و اين را براي ما چماق مي‌ كنند.

وي اضافه كرد: شرايط كيفي انتخابات در دست شوراي نگهبان است ولي شرايط كمي اين انتخابات را بايد مجلس مشخص كند و طبق مصوبات براي ثبت ‌نام كنندگان در انتخابات قوانين خاصي تعيين كند، مثلا اعلام كند كه ثبت ‌نام ‌كننده بايد داراي اين ميزان تحصيلات و سن باشد، جوان 30 ساله ‌اي كه براي انتخابات رياست جمهوري ثبت‌ نام مي ‌كند، چگونه مي ‌تواند در برابر مشكلات كشور اظهارنظر كند، من از مجلس هفتم مي ‌خواهم كه در اين ارتباط چاره‌ انديشي كند.

خطيب جمعه تهران با اشاره به هوشياري جامعه ايران گفت: دشمن دور تا دور اسلام و كشور ايران را احاطه كرده و از ايران مي خواهد كه دست از ايدئولوژي و اسلام بردارد. آنها مي ‌خواهند ما منافع ملت را زير پا بگذاريم و با منافع ملت معامله كنيم. آنها مي ‌گويند شما حق نداريد انرژي هسته اي داشته باشيد و هرچه كه استكبار و غرب گفت، بايد بپذيريد.

وي با اشاره به بخشي از وصيت‌ نامه امام (ره) در باب اهميت مشاركت مردم در انتخابات گفت: امام هميشه تاكيد داشتند كه تمام اقشار اعم از مراجع ، بازاريان، كارگران ، كارمندان و ... بايد نسبت به سرنوشت اسلام حساسيت به خرج دهند و در بعضي مواقع عدم شركت در انتخابات را مترادف با گناه كبيره قلمداد مي ‌كنند و اعتقاد دارند عدم حضور مردم در انتخابات در بعضي مقاطع به مانند گناه كبيره است.

امامي كاشاني تصريح كرد: مقامات آمريكايي در مواضع اخير خود در خصوص عدم شركت مردم در انتخابات ابراز اميدواري كرده اند كه ملت ايران درانتخابات رياست‌جمهوري شركت نكند، اين چه نوع دموكراسي است كه شما از آن دم مي زنيد، مگر انتخابات محور اصلي دموكراسي و آزادي نيست؟ پس چرا اميدوار هستيد كه مردم ايران در انتخابات شركت نكنند.

وي افزود: تنها وسيله ما در برابر قدرت نظامي غربي حضور جدي مردم پاي صندوق‌ هاي رأي است و اين نشان ‌دهنده وحدت جامعه ايراني است ، امام راحل اعتقاد داشتند كه تمام ملت اگر دست به دست هم دهند، آمريكا و دشمنان هيچ غلطي نمي ‌توانند بكنند.

خطيب جمعه تهران با اشاره به برگزاري ميزگردهاي انتخاباتي از سوي صدا و سيما گفت: كساني كه در اين ميزگردها حضور پيدا مي ‌كنند بايد صحبت‌ هاي خود را در يك رسانه ملي بر اساس منطق و استدلال مطرح كرده و نظام را زير سوال نبرند، با يكديگر بحث كنند، انتقاد كنند ولي زحمت گذشتگان را زير سوال نبرند.

امامي كاشاني گفت: اكنون كشور اسلامي ايران با توجه به مواضع خود در ميان كشورهاي اسلامي در غربت به‌ سر مي برد، اما رسول اكرم(ص) خود بشارت داده كه خداوند شما را در غربت رها نخواهد كرد و كمكتان مي ‌كند.