سيروس ناصري : گفتگو ها در آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه دارد

به گزارش خبر گزاري مهر ، سيروس ناصري رئيس هيات مذاكره كننده ايراني در گفتگوي تلفني با خبرگزاري فرانسه گفت : گفتگوها در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين ادامه دارد .

وي به جزئيات بيشتر و مقاماتي كه وي با آنان گفتگو مي كند اشاره اي نكرد.



گفته مي شود سيروس ناصري رئيس هيات مذاكره كننده ايران كه روزچهارشنبه وارد وين شد حامل نامه اي براي محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي است .



خبرها حاكي است ايران در اين نامه كه هنوز به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه نشده از تصميم خود براي از سرگيري برخي فعاليتهاي هسته اي خبر داده است.



پس از اعلام تصميم ايران براي از سر گيري برخي از فعاليتهاي حساس هسته اي ، سه كشور اروپايي فرانسه ، آلمان و انگليس با ارسال نامه اي به حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران تهديد كردند در صورت عملي شدن اين تصميم پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهند داد.



دراين نامه از ايران خواسته شده است كه به مذاكرات خود با اروپا ادامه دهد و يك نشست چهارجانبه در تهران براي يافتن راه حلي براي بلن بست هسته اي خود برگزار كند .

