فردا؛ تكليف دانشكده خبر روشن مي شود





به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در بخشنامه تيرماه 83 تمركز آموزش عالي كشور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سوق دادن دستگاه هاي اجرايي به سمت وظايف اصلي و تخصصي خود مورد تاكيد قرار گرفته است. به همين دليل شوراي عالي اداري طرح انحلال دانشكده خبر را مطرح كرده است.دانشكده خبر به خبرگزاري جمهوري اسلامي وابسته است و از نهادهاي اداري محسوب مي شود.

گفتني است، دانشكده خبر بر اساس مجوز دفتر گسترش آموزش عالي تاسيس و اساسنامه آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان زير مجموعه دانشگاه علمي كاربردي تصويب شده است. لذا تمام فعاليتهاي علمي- آموزشي آن از گزينش دانشجو تا محتوي، روش تدريس و فارغ التحصيلي، طبق ضوابط وزارت علوم و با نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي انجام مي شود و تنها از نظر ساختاري و اداري زير مجموعه ايرنا (خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران) مي باشد.