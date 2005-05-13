فردا؛ تكليف دانشكده خبر روشن مي شود

دانشكده خبر به خبرگزاري جمهوري اسلامي وابسته است و از نهادهاي اداري محسوب مي شود.
گفتني است، دانشكده خبر بر اساس مجوز دفتر گسترش آموزش عالي تاسيس و اساسنامه آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان زير مجموعه دانشگاه علمي كاربردي تصويب شده است. لذا تمام فعاليتهاي علمي- آموزشي آن از گزينش دانشجو تا محتوي، روش تدريس و فارغ التحصيلي، طبق ضوابط وزارت علوم و با نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي انجام مي شود و تنها از نظر ساختاري و اداري زير مجموعه ايرنا (خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران) مي باشد.
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