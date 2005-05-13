جورج لوكاس و "جنگ ستاره اي " در باشگاه فيلم موزه سينما

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" فيلم "جنگ ستاره اي : حمله كلونها" محصول سال 2002 آمريكا، كه از فيلم هاي مطرح سينماي جهان محسوب مي شود راس ساعت 21 روز شنبه 24 ارديبهشت ماه در سالن نمايش موزه سينما به معرض نمايش گذاشته خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومي موزه سينما باشگاه فيلم موزه سعي دارد با نمايش فيلم هاي مطرح تاريخ سينماي ايران و جهان براي اعضاء و علاقمندان سينما و برقراري جلسات نقد و بررسي آنها، زمينه هاي ارتقاء هرچه بيشتر دانش سينمايي دست اندركاران و دوستداران اين "هنر - صنعت" را در موزه سينما كه يكي از مراكز مهم و شاخص فرهنگي - سينمايي با گنجينه اي پر بها از ميراث و سير تحولي سينماي ايران است فراهم آورد.

گفتني است روز يكشنبه 25 ارديبهشت نيز فيلم سينماي "بولينگ براي كلمباين" ساخته مايكل مور محصول 2002 آمريكا در ساعت 21 به نمايش در خواهد آمد.

علاقمندان براي عضويت در باشگاه سينمايي و اطلاع از برنامه هاي جديد موزه سينما مي توانند با در دست داشتن د وقطعه عكس و ساير مدارك لازم به محل موزه سينما واقع در خيابان ولي عصر، بعد از سه راه زعفرانيه - باغ فردوس مراجعه فرمايند.