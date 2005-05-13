حاشيه سازها دنبال قهرماني استقلال و پرسپوليس هستند // بازيكنان فولاد خوزستان قدرموقعيت فعلي را به خوبي درك مي كنند

عباس نواصرزاده سرپرست تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: آنهايي كه قصد دارند با به راه انداختن حاشيه وحساس كردن ديداربا استقلال اهوازمطمئن باشند كه تيرشان به سنگ خواهد خورد و اين مسابقه نيزنظيرديگر ديدارهاي اين فصل در فضايي آرام و بدور ازهرگونه شائبه برگزارخواهد شد.

نواصرزاده درمورد شايعه تباني دراين ديداربين دو تيم خوزستاني اظهارداشت: مطرح كردن اينگونه مسائل تنها ازناحيه همان كساني است كه نمي توانند موفقيتهاي تيم فولاد را ببينند، ولي مطمئن باشيد درزمين مسابقه پاسخ تمامي آنها را خواهيم داد.

سرپرست فولاد خوزستان با مهم توصيف كردن سه امتياز اين ديدار درراه قهرماني اين تيم گفت: بي شك پيروزي دراين ديدار80 درصد قهرماني فولاد را مسجل خواهد كرد وتلاش تمام بازيكنان وكادرفني تنها معطوف به پيروزي دراين ديدار است كه به اميد خدا به آن دست خواهيم يافت.

وي درمورد شكست فولاد درديداررفت مقابل استقلال اهواز يادآورشد: دربازي رفت تيم ما بازي ضعيفي را ازخود به نمايش گذاشت وبي نظمي درون زمين باعث شد نتيجه را ازدست بدهيم وحاشيه هيچگونه تاثيري درنتيجه آن ديدارنداشت. اما امروز شرايط تيم فولاد با گذشته متفاوت است وبازيكنان به خوبي شرايط حساسي كه تيم درآن قراردارد را درك مي كنند وقصد دارند ضمن جبران آن شكست گام بلندي به سوي قهرماني بردارند.

نواصرزاده با تاكيد براينكه قهرماني فولاد تاثيرات وسيعي درورزش خوزستان برجاي خواهد گذاشت، گفت: قهرماني فولاد باعث خواهد شد انگيزه جوانان وگرايش آنها به اين رشته افزايش يابد، ضمن اينكه حمايت مسوولين درفراهم آوردن امكانات بيشترباعث مي شود ورزش هرچه بيشتردرميان جوانان خوزستاني گسترش يابد. درواقع قهرماني فولاد انقلابي درورزش خوزستان ايجاد خواهد كرد و اميدواريم فولاد با دستيابي به اين هدف بزرگ دين خود را به فوتبال دوباره اوج گرفته خوزستان ادا كند.