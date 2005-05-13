جنبش حماس با تعويق انتخابات پارلماني فلسطين مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،سامي ابو زهري سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) به خبرگزاري فرانسه گفت : ما هر گونه تعويق دربرگزاري انتخابات پارلماني تشكيلات خودگردان فلسطين را كه قرار است در 17 جولاي آتي (26 تيرماه) برگزار شود رد مي كنيم بنابراين معقتديم هيچ توجيهي براي به تعويق انداختن زمان برگزاري انتخابات وجود ندارد.

وي افزود: هرگونه تاخير در برگزاري انتخابات تاثيرات منفي بر كل روابط فلسطينيان برجاي خواهد گذاشت وتاخير آن شرم آور است .

به گفته زهري ، جنبش حماس به زمان اعلام شده براي اجراي انتخابات پارلماني پايبند است و با هرگونه تاخيرمخالفت مي كند و درهمان حال ازتمام ابزار و لوازم موجود براي جلوگيري از تاخير در برگزاري انتخابات استفاده خواهد كرد.

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) با اشاره به اينكه موضع رسمي تشكيلات خودگردان فلسطين همان تاكيد بر زمان اعلام شده براي اجراي انتخابات است ، ابراز اميدواري كرد كه تشكيلات خودگردان فلسطين به زمان اعلام شده براي برگزاري انتخابات پارلماني پايبند بماند.

نخستين بار است كه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) آمادگي خود را براي شركت در انتخابات پارلماني آتي اعلام كرده است .