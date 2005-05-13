عزيز الله حميد نژاد :فيلم هاي مخاطب خاص بايد در شهرستانها هم اكران شوند

عزيزا.. حميد نژاد كارگردان سينماي ايران ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي گفت : اين طرح دردراز مدت جا مي افتد . ولي شروع ناموفقي داشته است واين سه سالن بعنوان سالن هاي نمايش دهنده قطعا درآينده جايگاه خود را نزد بيننده هاي اين آثار پيدا خواهند كرد.

وي افزود : بايد توجه داشته باشيم تعداد و ظرفيت صندلي هاي اين گروه محدود مي باشد وبا افزايش اين ظرفيت مي توان موفقيت اين طرح را متصور بود .

اين كارگردان درادامه خاطرنشان كرد: كلا بايد سينماي عام وخاص وهنري ازهم جدا باشد .چون مخاطب راحت تر مي تواند فيلم هاي مورد علاقه اش را براي ديدن انتخاب كند .

حميد نژاد در ادامه گفت : فيلم هاي مخاطب خاص بايد ازيك سوبسيد تبليغاتي بهره مند شوند وتيزرهاي تلويزيوني آنها به صورت رايگان پخش گردد . وتمركز ويژه اي برتبليغات مطبوعاتي درزمينه معرفي عوامل فيلم نوع وسبك فيلمسازي كارگردان انجام شود وازهم مهم تر بايد كمي صبور باشيم . تا با گذشت زمان مخاطبين سينمايي هرچه بيشتر با اين نوع فيلم ها آشنا بشوند . تماشاگراني كه نگاهي ويژه وغير تفريحي به سينما دارند بتوانند ازاين نوع آثار ديدن كنند وهمانند كشورهاي اروپايي فرهنگ ديدن فيلم هاي داراي ارزش بالاي هنري دربين مردم گسترش پيداكند .

سينماي عام وبدنه هميشه جايگاه وكاركرد خود را درصنعت سينما حفظ كرده است .حالا كه تمهيدات زيادي براي كشاندن مخاطبان انجام مي شود وزمينه مناسبي براي عرصه فيلم هاي هنري وخاص مهيا شده است . بايد تلاش مضاعفي انجام دهيم تاهرچه بيشتر اين نوع آثار مطرح شود .

كارگدان فيلم " اشك سرما" درادامه متذكر شد : بايد سعي شود نمايش فيلم هاي خاص منحصر به تهران نباشد وترتيبي ازسوي پخش كننده به وجود آيد تا اين فيلم ها درشهرستان ها ومراكز استانها به نمايش درآيد . چون شهرهاي بزرگي نظير مشهد ، اصفهان ، تبريز پتانسيل فراواني براي نمايش اين آثار دارند .